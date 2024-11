Contro la violenza sui disabili

Il Centro Antiviolenza per Disabili del Comune di Torino, il primo costituito in Italia, ha reso noto qualche giorno fa che nel solo 2024 vi sono state 107 denunce di violenza su persone con disabilità fisiche o psichiche. È così emerso un dramma quasi sempre invisibile, dove silenzio e omertà nascondono vulnerabilità e abusi. Le donne con disabilità psichica o motoria sono particolarmente esposte a maltrattamenti, spesso perpetrati da persone vicine o conoscenti. In previsione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, UIL Pensionati e Officina Riformista hanno organizzato un dibattito per: Venerdì 22 Novembre alle 17.30 presso la Sala Colonne del Municipio di Torino che ha come titolo “Diamo voce alle donne con disabilità contro ogni violenza“. Elena Apollonio, segretaria di DemoS Piemonte e Presidente della Commissione consigliare Diritti e Pari Opportunità. e DemoS Piemonte ti invitano a partecipare