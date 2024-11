Violenze a Torino, Nallo (Iv): “ferma condanna e solidarietà alle forze dell’ordine”

“Quanto è accaduto oggi a Torino è da condannare con fermezza”. Così Vittoria Nallo, consigliera regionale di Italia Viva in Piemonte, a proposito degli scontri avvenuti durante un corteo studentesco. “La violenza non è mai ammissibile, tanto più quando è rivolta a chi tutti i giorni mette a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini. Solidarietà alle forze dell’ordine e in particolare agli agenti che sono rimasti feriti. Il diritto di manifestare il dissenso è e sarà sempre legittimo, ma non può essere utilizzato come pretesto per giustificare azioni violente e gravi come quelle di Torino”.

