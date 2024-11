Minacce a Tajani, Fi: “Ecco gli squadristi rossi”

“Ecco gli squadristi rossi in azione anche a Torino. I veri fascisti sono questi sedicenti comunisti di Torino che minacciano Tajani e i nostri giovani e quelli di Bologna che si scagliano contro il premier Meloni e il ministro Bernini. Quel ‘facciamoli spaventare’ su fondo rosso ricorda tristemente le Br che continuano a vivere come ideale e punto di arrivo in parti consistenti della sinistra. In questo quadro il Pd torinese ha chiare responsabilità visto che continua a legittimare questi estremisti dialogandoci insieme come nel caso di Askatasuna, tentando un’opera di camuffamento. Non esiste dialogo con queste persone che non sono altro che terroristi. Tajani ha sempre tenuto posizioni equilibrate sulla situazione nella Striscia di Gaza, sostenendo senza sosta il popolo palestinese senza peró mai confonderlo con Hamas. Queste minacce non ci faranno arretrare di un passo, sempre dalla parte della pace e contro il terrorismo” ad affermarlo il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana rispettivamente Segretario Provinciale e Cittadino di Forza Italia a Torino.

IL TORINESE