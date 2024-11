Bolelli-Vavassori: si apre con una vittoria il percorso alle Nitto ATP Finals

Non c’è solo Jannik Sinner a scaldare i cuori dei tifosi azzurri a Torino. Ieri è scesa in campo la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha sconfitto in due set – al termine di una partita convincente – la coppia Ebden-Bopanna, che agli Australian Open avevano sconfitto gli azzurri in finale.

Con il punteggio di 6-2 6-3 gli azzurri hanno conquistato una vittoria importante per il passaggio alle semifinali. La loro prossima partita è in programma mercoledì 13 novembre. TORINO CLICK

IL TORINESE