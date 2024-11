Automotive, AVS: “dalla Giunta regionale solo parole”

Nella seduta di commissione è venuta a galla l’ipocrisia delle promesse elettorali di Cirio.

A partire dal settore automotive: come è emerso nella discussione di un emendamento presentato dalle opposizioni, non c’è traccia infatti delle misure di sostegno al reddito delle persone in cassaintegrazione e a coloro che perdono il lavoro a causa delle scelte industriali di Stellantis. L’urgenza però è chiara ed è oggi, visto che Mirafiori di fatto negli ultimi mesi è rimasta chiusa: cosa aspettano Cirio e Chiorino a stanziare le risorse necessarie, che lavoratori e lavoratrici attendono dopo le promesse fatte in campagna elettorale?

La maggioranza ha inoltre approvato l’annullamento delle esenzioni sul bollo per le auto ibride: una misura grave non solo per l’ambiente, ma anche per il settore automotive in crisi, tanto più perché ad oggi la prospettiva di futuro di Mirafiori è legata proprio alla produzione della 500 ibrida. Se è così che la Regione intende rilanciare un settore cruciale per la tenuta economica e sociale del nostro territorio davvero non ci siamo.

Anche sul fronte trasporto pubblico, l’assessore al bilancio ha confermato che per l’anno in corso non si vedrà la gratuità dei costi del biglietto per gli under 26 promessa in campagna elettorale, posto che è stato dato parere negativo ad un emendamento in tale senso proposto dalle opposizioni. Abbiamo chiesto in che modo pensano di trovare le risorse posto che il Governo continua a definanziare il Fondo Trasporti, ci è stato risposto con un imbarazzato silenzio.

Che addirittura misure bandiera della campagna elettorale di Cirio non trovino spazio in una variazione di bilancio da oltre 70 milioni di Euro dà la misura della mancanza di serietà di questa amministrazione, che purtroppo già conoscevamo.