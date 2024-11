RossoBarbera al Castello di Costigliole d’Asti

1 – 4 Novembre

Orari:

• Venerdì 1 Novembre: 18:30 – 22:30

• Sabato 2 Novembre: 11:00 – 20:00

• Domenica 3 Novembre: 11:00 – 20:00

• Lunedì 4 Novembre: 10:00 – 18:00



Il più grande banco d’assaggio al mondo dedicato al vitigno Barbera, che qui celebra la sua ricchezza con 200 cantine e oltre 400 vini.

Il percorso di degustazione si snoda attraverso le storiche sale del castello, ciascuna dedicata a una tipologia o a un territorio. Il servizio sarà curato dai Sommelier di AlS Piemonte .

Ogni etichetta esposta avrà un QR code che permetterà di accedere facilmente alla scheda tecnica di ciascun vino .

DIECI SFUMATURE DI ROSSO:

VIAGGIANDO ATTRAVERSO I TERROIR

DELLA BARBERA

Castello di Costigliole d’Asti

Domenica 3 novembre, ore 16.00

RELATORI: Isella Zanutto e Bruno Spertino Degustatori Ais

Un’esclusiva degustazione alla cieca di 10 vini, che ha accompagnato i partecipanti in un viaggio attraverso i terroir della Barbera tra Langa, Monferrato e Colli Tortonesi, esplorando diverse annate.

TAPPE delle DOC

1970: Le DOC (Alba, Asti, Monferrato)

1973: Colli Tortonesi DOC

1996: Pinerolese DOC

2000: Barbera d’Asti Superiore (Nizza, Tinella, Colli Astiani)

2008: Le DOCG (Asti e Monferrato Superiore)

2014: Nizza DOCG

2021: Castellinaldo sottozona della Barbera d’Alba Doc

DENOMINAZIONI

Pinerolese Doc: Area limitrofa Pinerolo,

80 q.li/ha

Barbera D’Alba DOC e Superiore: zona Alba, 100 q.li/ha , Superiore 12 mesi affinamento di cui 4 legno e grado minimo 12%

Castellinaldo: sottozona della Barbera D’alba, solo 7 comuni, esclusi i Nord, 95 q.li/ha affinamento di 14 mesi di cui 6 legno e 3 bottiglia

Colli Tortonesi DOC: Area limitrofa Tortona, 90 q.li/ha , 80 q.li se superiore con 13 mesi affinamento di cui 6 legno

Monleale: sottozona della Colli Tortonesi, 30 comuni zona Monleale, 72 q.li/ha ,

20 mesi di cui 6 legno

Barbera D’Asti DOCG e Superiore:

intera prov. Asti e parte Alessandria, 90 q.li/ha Superiore 14 mesi affinamento di cui 6 legno e grado minimo 12,5%

Nizza DOCG: 18 comuni area Nicese, 70 q.li/ha , solo Sud, 18 mesi di cui 6 legno. Riserva 30 mesi di cui 12 legno (ex sottozona)

Barbera del Monferrato DOCG e Superiore:

100 q-li/ha, 90 se Sup., 14 mesi affinamento di cui 6 legno e grado minimo 12,5%



Ecco i protagonisti della Degustazione:

LE GINESTRE

Langhe Barbera 2022 «Le Ginestre»

Vigneto a Dogliani, impianto del 2020

Terreno franco argilloso

Vinificazione a cappello emerso, 10-15 gg macerazione

Malolattica svolta

Maturazione: 12 mesi in botte grande e qualche mese in bottiglia

Al naso: amarena, rosa canina, cipria, bacca rossa, maggiorana

In bocca: eleganza ,sapido, acidità media, bel finale long time

LA MONTAGNETTA – Roatto AT

Barbera d’Asti DOCG 2023 P-CIT

Vigneti: A Piovà Massaia e Roatto

Terreno: argille medio impasto

Altitudine: 250 m sim.

Vendemmia: manuale

Vinificazione: macerazione di circa 20 giorni, malolattica ed poi in vasca di acciaio.

Al naso: pulito , Rosa Tea, fragolina di bosco, vegetale ,frutta rossa scura

In bocca: pulito ,materico , centrale in bocca ,bella frutta in evoluzione

CASCINA VIGNA – Costigliole d’Asti

Barbera d’Asti DOCG 2023

Uve da vigneti di proprietà in Loc. Bricco Lư’ a

Costigliole d’Asti

Raccolta manuale

Vinificazione acciaio e cemento, macerazione di 15-20 giorni.

Maturazione 4 mesi in Botte grande da 2500 mix per 20% della massa

Poi in bottiglia prima della commercializzazione.

Al naso: frutta matura, viola, rosa ,ciliegia, menta, timo, maggiorana

In bocca: eleganza, Viola, armonico.

CANTINA DELLERBA – Pinerolo – TO

Azienda giovane (2006), e di giovani

Barbera Pinerolese DOC 2021 “La Bifa d Bosch”

Vigneto su terreno roccioso/sabbioso, mineralità con presenza di grafite

Esposizione Sud Ovest, 540 mt sim

Vendemmia manuale

Macerazione 10/15 gg in acciaio, rimontaggi 2 volte gg

Maturazione 8 mesi in botte grande acciaio e poi 6 mesi di bottiglia

Al naso: Leggero mentolato, vegetale, frutta scura, susina, grafite, erbe aromatiche

In bocca: fresco, bacca rossa, tannino abbastanza pronunciato

CASCINA VANO – Neive CN

Barbera d’Alba DOC Superiore “Carulot” 2021

Vigneti a Neive

Esposizione: sud ovest/sud est

Vendemmia: manuale

Vinificazione: 15 giorni di macerazione con rimontaggi continui

Maturazione: 15 mesi in barriques e Tonneaux

Al naso: confettura di mora, spezie, vaniglia

In bocca: acidità media, spezie, tannino medio , avvolgente

CANATO MARCO – Vignale Monferrato ( AL)

Barbera del Monferrato DOCG Superiore

“La Baldea” 2021

Impianto vigneto: 1960

Esposizione: Nord Ovest ma dolce con esposizione piena

Resa: 70 q. li/ha pari a 50 hl.

Raccolta: manuale

Vinificazione: fermentazione e macerazione 15 gg in cemento

Maturazione: 6 mesi in tonneaux da 500 It., poi 1 anno di bottiglia

Al naso: frutta matura, ciliegia, cannella, noce moscata, leggero sentore di affumicato

In bocca: pulito, caldo e muscolare , acidità media , tannino medio, una bella freschezza,

origano, ematico e sentori di metalli ferrosi

BIANCO FIORENZO – Costigliole d’Asti – AT

Barbera d’Asti DOCG Superiore 2020

Vigneti : Costigliole d’Asti , vigne di 15 anni

Vendemmia manuale

Vinificazione macerazione di circa 30 giorni

Maturazione 36 mesi in barrique

Al naso: erbe medicinali, balsamico ( fernet ), Radice rabarbaro e china

In bocca: balsamico, sentori di eucalipto, Fernet, frutta e mentolato nel finale, centrale in bocca

Bella persistenza

ARESCA – Mombercelli – AT

Nizza DOCG “San Luigi” 2020

Vigneti: Terreni costituiti da marne argillose-calcaree con prevalenza di limo.

Resa di uva di 70 qli/Ha massima.

Vinificazione: macerazione sulle bucce per almeno 21 giorni. Fermentazione a temperatura controllata a 28-30 °C.

Maturazione: di almeno 12 mesi in barrique mix

Grado alcolico: 14-14,5%

Al naso: frutta ,rosa appassita, amarena, frutta scura, geranio, buon equilibrio

In bocca: frutta ,prugna, cioccolato sottile nel finale , fine equilibrio complessivo

CANTINA MARSAGLIA – Castellinaldo CN

Barbera d’Alba DOC Superiore 2019 Castellinaldo

Vigneti: Vigneto Crava a Guarene CN – vigna di 20 anni

Altitudine: 400 mt sim

Esposizione: sud est

Terreno: marnoso

Vendemmia: manuale

Vinificazione: macerazione di circa 30 giorni

Maturazione: 30 mesi in Barrique

Al naso: sentori di caffè, vegetale fresco

In bocca: sapidità e acidità media, Spezia

POMODOLCE – Montemarzino (AL)

Colli Tortonesi DOC Barbera Marsen 2015 Marsen

Esposizione: SW

Altitudine: 360 mt.

Terreno: calcareo argilloso

Produzione: 2500 bottiglie

Affinamento: Barrique 24 mesi

Al naso: sentori di terziario marcato old style

In bocca: bella frutta , buon equilibrio e bella persistenza nel finale, un vino che conferma la grandezza della Barbera.

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE