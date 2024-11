Domenica 10 novembre Lettura nel Castello per bambini e visita guidata al parco storico tra i colori d‘autunno Domenica 10 novembre alle ore 10.30 è in programma al Castello di Miradolo una mattinata incantata e avventurosa con “Storie e storielle per futuri re e regine”, dove i bambini potranno immergersi in un mondo di fiabe e racconti magici. Un evento speciale dedicato ai piccoli sognatori di età compresa tra i 2 e i 5 anni, che desiderano esplorare regni fantastici e incontrare personaggi straordinari. L’appuntamento, a cura di Fondazione Cosso, è all’interno della rassegna “Di Festa Teatrando 2024” di Nonsoloteatro. Alle ore 15, con “La magia del foliage” e la guida di Emanuela Durand, naturalista e guida escursionistica, si scopriranno gli alberi centenari del parco e i ritmi biologici delle piante, osservando i cambiamenti che sopraggiungono nel giardino in queste settimane con l’avvento dei primi freddi e la preparazione al lungo inverno. Le foglie seccano e lentamente si tingono d’oro, di rosso e di arancione, come per mano di un abile pittore. Il giardino appare in una veste davvero insolita e affascinante.