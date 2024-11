Addio alla scrittrice torinese Rosa Mogliasso

Si è spenta ieri a 64 anni la scrittrice torinese Rosa Mogliasso all’ospedale Molinette di Torino al termine di una dura lotta contro un brutto male che l’aveva colpita negli ultimi mesi. Nota per i suoi gialli e noir ambientati a Torino, sempre in bilico tra tragiche vicende parossistiche e quell’irresistibile comicità tutta piemontese. Conosciuta anche nella scena teatrale torinese per il suo ruolo come direttrice del Teatro Baretti di Torino collaborandocon artisti e registi di spicco, tra cui l’amico Davide Livermore e Corallina Demaria, sodalizi che avevano dato vita a genialiprogetti teatrali. Riusciva a far incontrare la Torino più rassicurante e familiare con quella più torbida e cupa, quella proletaria sempre pronta a reinventarsi con quella più patinata ma viziosa, sempre sul filo di un’ironia dissacrante, rendendo la realtàmonotona e i personaggi tratteggiati con rara arguzia suscettibili di improvvise scintille. Tra i suoi romanzi ricordiamo: L’assassino qualcosa lascia con cui ha debuttato, L’amore si nutre d’amore, La felicità è un muscolo volontario, Chi bacia e chi viene baciato,Bella era bella, morta era morta, L’irresistibile simmetria della vendetta e l’ultimo del 2023 Uccidere, qualche volta. È stata finalista in molti premi prestigiosi, tra cui il Bancarella, il premio Scerbanenco e il francese Prix Meilleur Polar. Recentemente, a testimonianza del successo consolidato da Mogliasso negli anni, la casa editrice francese Gallimard ha incluso nel suo catalogo due suoi romanzi, “Bella era bella morta era morta” e “L’irresistibile simmetria della vendetta”. Lascerà un vuoto nel pubblico che l’ha seguita e amata in questi anni.

GIULIANA PRESTIPINO

IL TORINESE