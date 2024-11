Ruffino: Nucleare la via migliore

La battaglia di Azione per il ritorno al nucleare ha riscosso un grande successo presso l’opinione pubblica, come conferma la rapidità con cui sono state raggiunge le 50 mila firme per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare. Insieme ad altre forze politiche e associazioni, Azione ha alzato la bandiera di chi rifiuta il fondamentalismo ideologico che vorrebbe la tutela dell’ambiente a scapito dello sviluppo e della crescita. L’idea di decarbonizzare l’Italia con le sole energie alternative è un totem che costa caro alle imprese e alle famiglie che pagano le bollette energetiche più care d’Europa.

Ambiente e sviluppo possono, devono andare insieme e il nucleare di ultima generazione offre quelle garanzie giustamente richieste per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Fukushima o Chernobyl sono gli spettri di un’altra epoca. Evocarli per opporsi al nucleare diventa una forma di terrorismo emotivo, nocivo all’ambiente e allo sviluppo.

Così l’on Daniela Ruffino, commissario Azione in Piemonte

IL TORINESE