I grandi terroir del Barbaresco

ALBA – Hotel Calissano, Via Pola, 8

Venerdì 1 e sabato 2 novembre 2024

Banco d’assaggio e degustazioni guidate

Un grande evento dedicato alle M.G.A. del Barbaresco



La manifestazione si propone di raccontare un grande vino come il Barbaresco attraverso il suo territorio ,le differenti menzioni geografiche (cru) e l’incontro con i suoi produttori .

Una degustazione per approfondire la ricchezza del territorio di produzione, le peculiarità delle distinte menzioni geografiche facendo riflettere i degustatori sull’importanza del fattore Terroir nella grandezza di un vino come il Barbaresco.



Ecco l’elenco di cantine protagoniste

e dei loro Barbaresco in degustazione:

Adriano Marco e Vittorio – Alba Barbaresco Basarin 2020

Barbaresco Sanadaive 2020

Barbaresco Basarin Riserva 2016

Bera – Neviglie

Barbaresco 2021

Barbaresco Serraboella 2020

Barbaresco Riserva Rabajà 2017

Cascina Alberta – Treiso

Barbaresco Giacone 2021

Barbaresco Serragrilli 2021

Cortese Giuseppe – Barbaresco

Barbaresco Rabajà 2021

Culasso Piercarlo – Barbaresco

Barbaresco Faset 2020

Francone – Neive

Barbaresco Gallina 2021 Barbaresco Albesani 2020

Giacosa Fratelli – Neive

Barbaresco Riserva Basarin Vigna Gianmatè 2019

Grasso F.lli – Treiso

Barbaresco Giacosa Spessa 2015

Barbaresco San Stunet 2015

Barbaresco Vallegrande 2015

Negro Angelo e Figli – Monteu Roero

Barbaresco Basarin 2021

Piazzo Comm. Armando – Alba

Barbaresco Pajorè 2021

Barbaresco Rizzi Vigna Fratin 2020 Barbaresco Riserva Nervo Vigna Giaia 2016

Pio Cesare – Alba

Barbaresco 2020

Poderi Colla – Alba

Barbaresco Roncaglie 2021

Barbaresco Roncaglie 2020

Punset – Neive

Barbaresco Riserva Basarin

Rizzi – Treiso

Barbaresco Rizzi 2021

Sarotto Roberto – Neviglie

Barbaresco Gaia Principe 2020

Barbaresco Riserva 2019

Barbaresco Riserva Currà 2018

Tenuta San Mauro – Castagnole delle Lanze

Barbaresco 2015

Barbaresco Canova Riserva 2013

Taliano Michele – Montà

Barbaresco Montersino 2020

Barbaresco Riserva Montersino 2017

Vietti – Castiglione Falletto Barbaresco Roncaglie Masseria 2020

Ecco i vini che mi sono particolarmente piaciuti:

Cortese Giuseppe – Barbaresco

Barbaresco Rabajà 2021

Mt 480 versante sud, terreno Marne compatte molto drenanti, Vigna del 1971

30 giorni sulle bucce ,vinificato in cemento e poi 24 mesi di botte di rovere di Slavonia da 5000 e poi bottiglia

Al naso: vegetale e pulito

In bocca: fantastico mandorlato, elegante, bellissimo finale

Adriano Marco e Vittorio – Alba

Barbaresco Basarin Riserva 2016

Mt350 , versante sud-est ,terreno ripido argilloso e di marna compatta, Vigna di 35 anni, selezione delle uve migliori, 20 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio

poi 12 mesi botti grandi di Slavonia da 4000 e 5000 poi 4/6 mesi in acciaio .

Al naso : vaniglia e foglia di tabacco e sentori di sottobosco

In bocca :equilibrato con sentori di tabacco e cuoio, old style

Bera – Neviglie

Barbaresco Riserva Rabajà 2017

Vigne di 70 anni, versante ovest ,terreno argilloso e alcune componenti di sabbia,

30 giorni bucce, poi acciaio e 24 mesi di botte di Slavonia da 2500

Al naso: fantastico e sentori di terziario

In bocca: fantasticamente complex ed armonico, pulito ,sentori old style

Poderi Colla – Alba

Barbaresco Roncaglie 2020

Al naso : una bellissima eleganza e sentori di terziario, mentolato

In Bocca: elegante, armonico e fantastico nel finale

Alla prossima.

LUCA GANDIN

IL TORINESE