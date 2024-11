Edilizia / sottotetti, Pd: “Giunta Cirio apre a nuove norme proposte da noi”

Il nuovo DDL della maggioranza interviene a recuperare la versione originale della LR16/2018 sul tema sottotetti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, anche per non vanificare, sul tema, gli effetti della legge Salvini. Un intervento che giudichiamo opportuno e urgente per ovviare ai disastri della Legge c.d. Marin, che conteneva numerosi aspetti incostituzionali e che ha lasciato nell’incertezza migliaia di piemontesi.

Tuttavia, questo intervento minimale non interviene sugli articoli, censurati dalla Corte Costituzionale, che regolavano interventi di recupero, riuso e ampliamento del costruito anche nei centri storici. Abbiamo perciò proposto di recuperare la versione originale della 16/2018 anche sugli artt. 3, 4 e 5 che sono quelli su riuso e riqualificazione e che, in allora, avevano superato lo scrutinio di costituzionalità del Governo nazionale.

Molti Comuni, a partire proprio da Torino, hanno diversi grandi interventi di riqualificazione fermi al palo ormai dal 2022, bloccati dall’incertezza normativa causata dai maldestri interventi legislativi di Cirio – Marin. Sono interventi con profili importanti di pubblica utilità e che hanno notevole impatto economico sulla vita del territorio.

Facciamo degli esempi? Grazie alla legge 16 del 2018, prima dei pasticci di Cirio e Marin, era stato possibile portare eventi che hanno trasformato il volto di Torino, come quelli che hanno portato alla realizzazione di Gallerie d’Italia in piazza San Carlo, la scuola di bussiness ESCP, il palazzo Dune di via Lagrange, senza nuovo consumo di suolo.

La maggioranza ha accolto la proposta: è stato condiviso un documento di indirizzo con queste proposte e si un gruppo di lavoro in seno alla seconda commissione lavorerà nuovi e urgenti interventi sulla legge edilizia e sulla legge urbanistica.

Per noi è imprescindibile la necessità incominciare a discutere di una nuova legge urbanistica piemontese.

Gianna PENTENERO – Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale

Nadia CONTICELLI – Vicepresidente II Commissione del Consiglio regionale

Daniele VALLE – Consigliere regionale PD

IL TORINESE