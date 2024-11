Spaccio di droga, un arresto in centro

I Carabinieri del Comando Compagnia Torino San Carlo continuano senza sosta i cosiddetti servizi ad alto impatto. Nella notte , in Via Buniva angolo Via Cesare Balbo, è stato arrestato un 24 enne del Gambia per il reato di ^detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti^. Il soggetto, a seguito di controllo e perquisizione personale è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina per un peso totale di 1,60 grammi, quattro pastiglie di ecstasy per un peso totale di 2,37 grammi e 70 euro, contante probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Il soggetto su disposizione dell’A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nel corso del servizio, esteso in tutte le zone della movida è stata recuperata varia sostanza stupefacente, in particolare nascosta sotto la pavimentazione di un dehor, sono stati rinvenuti 1,65 grammi di marjiuana e 2,44 grammi di hashish. 54 sono state le persone controllate di cui 23 d’interesse operativo.

