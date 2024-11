I fondi regionali per la sicurezza del territorio

La Regione Piemonte ha approvato l’assegnazione di oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi fondi sono destinati a rafforzare la difesa e la resilienza contro calamità naturali, nonché a migliorare le infrastrutture strategiche per la viabilità e la mobilità.

«La Regione Piemonte – affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile Marco Gabusi – è fortemente impegnata a destinare nuovi fondi a interventi prioritari per la nostra comunità. Con questo stanziamento sosteniamo i Comuni nella realizzazione di opere indispensabili per la messa in sicurezza delle proprie infrastrutture».

L’assessore Gabusi ha inoltre sottolineato l’importanza di questo finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico: «Troppo spesso in passato si è parlato di dissesto idrogeologico, ma la nostra amministrazione ha dimostrato coerenza, traducendo le parole in risorse concrete per gli enti locali piemontesi».

Gli interventi per provincia

Alessandria

Borghetto di Borbera: Messa in sicurezza del muro di contenimento della viabilità di via Mulino in loc. Persi – €110.000

Camino: Consolidamento versante sottoscarpa vicolo dei Poggi in due tratti – €85.000

Casasco: Ripristino tracciato viabilità comunale di Via Cascina Romulin – €100.000

Cassine: Consolidamento scarpata di valle strada comunale Viale Simondetti con opere di sostegno – €70.000

Ponzone: Ripristino e messa in sicurezza di due tratti di strada comunale Ciglione – Grognardo – €60.000

Terzo: Consolidamento strada comunale Regione Valle mediante opere di sostegno di sottoscarpa – €60.000

Asti

* S.P. 30 “Alessandria – Moncalvo”. Messa in sicurezza e sistemazione del movimento franoso tra il km 30+700 e il km 31+000 in comune di Grazzano Badoglio – €350.000

Biella

Callabiana: Ripristino del tratto di strada comunale che dalla Frazione Chiesa conduce alla Frazione Vacchione – €65.000

Pollone: Interventi di ripristino opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oremo in località Trotti – €40.000

Valdilana: Ripristino e messa in sicurezza del dissesto franoso occorso lungo il lato di sottoscarpa della strada comunale Via Mazzini – €95.000

Cuneo

Dronero: Intervento di messa in sicurezza strada comunale “Vecchia dei tetti” in Loc. Olivengo – €145.000

Macra: Opere di messa in sicurezza del versante per caduta massi sulla strada comunale per Villar di Macra e SP422 – €94.000

Melle: Interventi di ripristino, consolidamento e sostegno della sede stradale – strade comunali: Loc. Sant’Eusebio e Loc. Comba – €180.000

Vezza d’Alba: Interventi di bonifica e messa in sicurezza del versante “Rocca del Castello” – €145.000

Novara

Lesa: Ripristino e consolidamento della strada comunale via Valle dell’Erno interessata dal movimento gravitativo – €150.000

Marano Ticino: Messa in sicurezza del versante sovrastante la Strada Comunale via Costa Grande – €25.000

Pella: Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Pella-Ronco, in prossimità della frazione Ronco – €150.000

Pogno: Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale che conduce al cimitero – €88.000

Torino

Bussoleno: Ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo comunale, “Luigi Portigliatti”, a supporto delle attività di protezione civile – €90.000

Pinasca: Rifacimento del ponte sul Rio Glesiassa – €90.000

San Mauro Torinese: Sistemazione erosione sponda sinistra del rio Rivodora, in prossimità del versante sottostante il caseggiato D del condominio il Sagittario, e ricalibratura nel tratto di valle con eliminazione della vegetazione – €61.845,80

Verbano-Cusio-Ossola

Bognanco: Ricostruzione muro di sostegno e consolidamento della strada comunale per la frazione Picciola – €160.000

Vercelli

Fobello: Intervento di ripristino della viabilità lungo la strada comunale per frazione Torno – €120.000

