Artissima 2024, the Era of daydream

E anche quest’anno siamo arrivati al consueto appuntamento sull’arte nella capitale sabauda: Artissima.

Negli ultimi anni i temi affrontati sono stati estremamente innovativi e la conferma la abbiamo con il tema di quest’anno: the Era of daydream ovvero sognare ad occhi aperti.

E allora: pronti, partenza….via!!

Franco Caramagna in un suo aforisma disse :”quando finisci un libro, e lo chiudi, dentro c’è una pagina in più. La tua.”

Ogni libro è un viaggio e l’unico bagaglio che portiamo con noi è l’immaginazione.

Leggere un libro non è estraniarsi e uscire dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso.

Dopo aver visitato 189 spazi espositivi italiani ed esteri esco da Artissima con la convinzione di averne visitato uno in più, il mio.

Ho sognato ad occhi aperti insieme ad artisti che considerano il sogno non come mera distrazione ma come momento creativo e sono diventato artista io stesso.

Se è vero che Freud diceva che il sogno disturba il sonno, ma senza sonno non ci sono sogni, ecco che l’ossimoro “sognare ad occhi aperti” rappresenta il massimo della creatività artistica: i bambini lo fanno abitualmente, gli artisti solo dopo aver raggiunto uno stato di grazia che li ha protetti dal bombardamento quotidiano di stimoli esterni come: la pubblicità, l’intelligenza artificiale, i messaggi dei Social, le fake news…

Ricordo che Picasso andando a trovare il padre, nella scuola dove insegnava disegno, prese in mano l’elaborato di un ragazzo e disse: alla vostra età disegnavo già come Raffello, ho impiegato tutta la vita a disegnare come voi.

L’ artista è colui che sogna ad occhi aperti, che si purifica dalle contaminazioni esterne, non ne sente il richiamo, vede l’essenza delle cose.

Quest’anno si vede una tendenza artistica di ritorno agli strumenti classici quali pittura e disegno.

Per riuscire quindi a comprendere al meglio il tema di questa edizione, cercate anche voi di raggiungere quello stato di grazia dei bambini e degli artisti, purificatevi e solo dopo andate a visitare Artissima.

E sognate ad occhi aperti.

Emanuele Farina Sansone

