Errigo Presidente Distretto Sanitario e  Rappresentanza Sindaci ASL TO3

Alessandro Errigo, Sindaco di Rivoli, è stato nominato Presidente del Distretto Sanitario di Rivoli, che comprende i comuni di Rivoli, Collegno, Grugliasco, Rosta e Villarbasse, e della Rappresentanza dei Sindaci di tutti i distretti dell’ASL TO3. La nomina di Errigo a questa carica rappresenta un passo importante per garantire una gestione efficace dei servizi sanitari ai cittadini.

La convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’ASL TO3, svoltasi presso la sala conferenze di via Fenestrelle a Pinerolo, ha visto l’elezione dei nuovi rappresentanti per i vari distretti. L’ASL TO3 comprende 109 comuni e serve circa 580.000 cittadini, con l’obiettivo di rispondere in modo coordinato e capillare alle esigenze sanitarie del territorio.

Durante la seduta, i sindaci presenti hanno eletto le seguenti figure di riferimento per ciascun distretto:

Presidente Distretto Nord: Fabio Giulivi

Presidente Distretto Ovest: Alessandro Errigo

Presidente Distretto Valsusa: Piero Genovese

Presidente Distretto Sud: Franco D’Onofrio

Presidente Distretto Pinerolese: Anna Balangero

Inoltre, Alessandro Errigo è stato nominato Presidente della Rappresentanza dei Sindaci di tutti i distretti e Luca Salvai Presidente della Conferenza dei Sindaci, affiancato dal Vicepresidente Fabio Giulivi.

Al termine della seduta, il Sindaco Alessandro Errigo ha espresso il suo impegno e la sua visione: “È un momento fondamentale per la nostra sanità e per i servizi sul territorio. Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia che mi hanno concesso e mi impegno a onorarla al meglio. Questo è il momento di intensificare il rapporto tra i territori e l’ASL TO3. Sono certo che ci sarà collaborazione e una volontà condivisa di ascoltare il territorio. Noi Sindaci rappresentiamo un’incredibile opportunità per l’ASL di comprendere i bisogni delle diverse comunità e di organizzare i servizi sanitari affinché rispondano non solo a logiche economiche, ma anche e soprattutto alle necessità delle persone.

Mi impegno a farmi portavoce di tutti i distretti, collaborando attivamente con l’ASL e chiedendo con determinazione interventi là dove necessario. Non dovranno esistere competizioni o attriti tra i distretti, ma percorsi sinergici che sappiano mettere a sistema le risorse disponibili, richiedendo alla Regione gli interventi giusti a supporto dei bisogni dei cittadini. L’obiettivo è una sanità che garantisca a tutti le stesse opportunità, indipendentemente dalle condizioni economiche e territoriali”

Aggiunge Luca Salvai: “Sono molto contento della fiducia che mi è stata accordata dai Sindaci e in particolare dai Sindaci del territorio Pinerolese che hanno fortemente voluto la mia nomina. Grazie al lavoro di mediazione svolto soprattutto dal Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, si è trovato un accordo equilibrato. Credo che nel complesso oggi la politica abbia fatto bella figura e dimostrato attaccamento ed interesse nei confronti dell’ASLTO3 il cui lavoro sul territorio è fondamentale nel migliorare, passo dopo passo, la qualità della vita sui nostri territori.”

IL TORINESE