È morta Matilde, giovane promessa piemontese dello sci azzurro

Sport in lutto. È morta Matilde Lorenzi, 20 anni, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Piemontese, faceva parte del gruppo sportivo dell’Esercito. Matilde era cresciuta al Sestrière con la sorella maggiore Lucrezia, slalomista. La ragazza nella scorsa stagione aveva vinto il campionato italiano assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino e si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo del Supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia.

