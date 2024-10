Alto Gradimento, un incontro tra vignaioli e appassionati

Alcune Informazioni :

• Quando: Domenica 27 ottobre 2024, dalle 10:30 alle 19:30

• Dove: Relais Cascina Era – Sandigliano (BI)

• Costo: €20, comprensivo di calice e accesso a tutte le degustazioni di vino

• Acquisto biglietti: Online o direttamente in loco

• Organizzatore: Popsommelier

Per ulteriori informazioni:

• Sito web: altogradimentovino.it

• Instagram: @altogradimentofieravino

Come si è svolto:

L’evento è iniziato alle 10:30. Con acquisto il biglietto online o in loco e ricevere una pratica tracolla con calice. Esplorando le due sale, era possibile degustare i vini di numerosi produttori, ciascuno con una storia da raccontare. Alle 11:00 e alle 15:00 era possibile partecipare alle masterclass dedicate allo champagne, della durata di un’ora. Per tutta la giornata è stata presente un’area food con tre deliziose proposte gastronomiche. L’ultimo ingresso era previsto alle 17:30, con chiusura dell’evento alle 19:30.

Il costo del biglietto è di 20€, e includeva un calice e una tracolla per muoverti liberamente tra gli stand. Ogni produttore ha offerto assaggi gratuiti dei propri vini, accompagnati dai racconti della loro storia e dei loro prodotti.

Elenco produttori presenti:

Piemonte

Azienda Chiesa Carlo Azienda Alessandro Motta Alessandro Cascina Rey Gaggiano Viticoltori L’Armangia Ca’Ordano Ilaria Salvetti Giacomo Marchiori Fabio Zambolin Ca’ Riunci Palladino Fratelli Borsetto Cooperativa 8 Pari Cantina Gili Costa di sera dei tabacchei Vino del Sorriso Cantine del castello Conti Azienda Andrea Manfrinato La Riviera di Masserano Azienda Agricola Franco Nazzari

Lombardia

Francesca Carannante / Olptrepò Pavese Barbalonga Franciacorta

Valle d’Aosta

La Toula

Veneto

Tenuta Falcona / Azienda agricola Cottini Tenuta Pra de Oro

Trentino

Bongiovanni Viticoltore

Alto Adige

Maso Thaler

Liguria

Lorenzo Ramò

Emilia Romagna

Fangareggi

Toscana

Poggio al grillo Colle al vento

Marche

Benforte Vini Azienda agraria Fiorini

Puglia

Cantina Nistri

Sardegna

Mario Bagella Agreste Natura Podere 45 Cantina Cargiaghe Cantina Sorres Agricola Leo Conti

Francia

Petit Perlage di Gionata Venesio

Ecco i vini che mi hanno particolarmente impressionato:

CASCINA REY

GRIGNOLINO 2022

Vigne di 30 anni, terreno di sabbie astiane di origine marina ,versante sud ,metri 200

10 giorni sulle bucce, manolattica spontanea

Vinificato in acciaio con tutti i vinaccioli

Al naso: pulito, lineare, sentori di fragola e di spezie dolci

In bocca: preciso, sentore di mandorla nel finale , bell’equilibrio in bocca .

CASCINA REY

BARBERA 2021

Vigne di circa 30 anni , selezione delle uve più mature, versante sud/ovest, metri 150, terreno di sabbie astiane , 18 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio , manolattica spontanea , rimane in acciaio per 18 mesi .

Al naso: complex sentore di terziario già ben evidenti

In bocca: frutta e bella bevibilità già armonizzata e completa .

L’ARMANGIA

BARBERA

SOPRA BERRUTI 2022

Vigna in parte del 2001 in parte 1992, in parte 2008 per una media di 25 anni.

Vigneti 60% a Moasca terreno argilloso sabbioso e calcareo 40% a Canelli terreno limoso calcareo. 8 giorni sulle bucce , 30% acino intero ,vinificato in acciaio poi 10 mesi 30% nuove Botti rovere francese da 2000 e 3400 e 70% in acciaio.

Poi di nuovo in acciaio da 7 a 12 mesi tutto insieme.

Al naso: fresco , frutta piena

In bocca: fresco e con tannini ben amalgamati, di pronta beva .

L’ARMANGIA

MOSCATO 2018

CANELLI

Vigna del 1991 , m 240 ,versante sud-est, terreno limoso calcareo ,vinificato in acciaio per 25 giorni . Sicuramente in questo caso il terreno fa la differenza di questo fantastico Moscato.

Bell’esempio di longevità.

Al naso: menta, salvia, Licia, Citro e arancia aperta, un po’ di idrocarburi

In bocca: sentori di sale e di arancia tarocco anche di anice .

CONTI

ORIGINI 2022

MAGGIORA (NO)

Vigne di oltre 10 vitigni diversi con una media di 35 anni di età, 10 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio

Al naso: ruspante e immediato

In bocca: frutta fresca di pronta beva ,un bel vino di primo ingresso .

CASCINA GILI – OFFICINA DEL VINO

UVAGGIO 2021

SETTIMO ROTTARO (TO)

Vigne di oltre cinquant’anni, tante uve diverse ,

50% Nebbiolo, il restante 50% è composto da Neretto Gentile, Neretto Duro, Neretto Cuneese, Uva Rara, Croatina, più altre varietà autoctone. 15 giorni sulle bucce , fermentazione spontanea, 18 mesi Tonneaux usati

Al naso :pulito ,di pronta beva ,frutta fresca

In bocca: fantasticamente complesso e di pronta beva . una bella complessità sia olfattiva che in bocca.

PALLADINO

BARBERA D’ALBA SUPERIORE

BRICCO DELLE OLIVE 2021

SERRALUNGA D’ALBA

Vigne a Serralunga , Esposizione: Est/Sud-Est. Mt330 , Terreno:Calcareo-argilloso

vinificato in acciaio, poi 15 mesi di tonneaux usati

Al naso: pulito, sentore di amarena e noce moscata.

In bocca: Il sapore pieno e armonioso attenua l’acidità tipica del vitigno.

CANTINA CARGIAGHE

VERMENTINO DI SARDEGNA 2022

TENUTE CROBOLU

ALGHERO (SS)

Vigna di 15 anni, zero giorni sulle bucce pressatura soffice ,vinificato solo in acciaio

Al naso: leggero sentore d’idrocarburi ,vegetale

In bocca: complesso ,minerale, molto sapido

PODERE 45

ALGHERO BIANCO DOC2023

SASSARI

Vigna di 35 anni, mt 50 ,terreno argilla calcareo ferrosa , 100% vermentino

3 giorni sulle bucce ,vinificato solo in acciaio

Al naso: sentore di idrocarburi

In bocca: pulito, complesso, sapido ma elegante, bellissimo finale.

Forte influsso del Maestrale con il suo sale sulle bucce.

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE