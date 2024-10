WTA FINALS, il Torneo delle Maestre a Riyadh in Arabia Saudita

Dal prossimo 2 novembre le migliori otto giocatrici singolariste e le migliori otto coppie della stagione si sfideranno nella capitale saudita per la conquista dell’ambito trofeo che chiude tradizionalmente la lunga stagione tennistica. L’Italia, per la prima volta impegnata in entrambe le competizioni, potrà contare sulle presenze di Jasmine Paolini (numero 6 nel ranking mondiale), per il singolare, e della coppia Errani/Paolini (terze in classifica WTA) per il doppio. Gli appassionati potranno seguire l’evento su Supertennis (Canale 64 del digitale terrestre).

Non è mai accaduto nella storia del tennis che l’Italia fosse presente nei quattro principali tornei di fine stagione: WTA Finals, Atp Finals, Billie Jean King Cup e Coppa Davis! Invece quest’anno, nel mese di novembre, molti nostri giocatori parteciperanno ai quattro prestigiosi eventi, grazie a un movimento, tanto maschile quanto femminile, che nel corso delle ultime stagioni è cresciuto a livelli insperati, forse ben oltre ogni aspettativa e speranza. Naturalmente a partire da Jannik Sinner, da 21 settimane numero uno del ranking della classifica Atp maschile, nonché vincitore quest’anno di due slam (Australia Open e US Open), per arrivare alla crescita di molti tennisti, come Musetti, Arnaldi, Cobolli e il redivivo Berrettini, e tenniste, in particolare Jasmine Paolini che, nel suo anno di grazia, è entrata tra le Top Ten in singolare e, in coppia con la sempiterna Sara Errani (Sarita), è ascesa alla terza posizione del ranking mondiale.

Le prime a scendere in campo per questo straordinario e intenso finale di stagione saranno le donne con le WTA Finals di Riyadh, che si svolgono per la prima volta (dal 2 al 9 novembre) in Arabia Saudita (recente teatro peraltro del Six Kings Slam, un’esibizione deluxe e da Mille e una Notte, con alcuni tra i migliori tennisti del mondo e con un premio da capogiro per il vincitore – 6 milioni di dollari! -, che ha visto il trionfo del nostro Jannik Sinner sullo spagnolo Alcaraz).

La prima a qualificarsi (6 agosto c.a.), per quanto riguarda il singolare, è stata la polacca Iga Swiatek (quest’anno vincitrice dell’Open di Francia e bronzo Olimpico a Parigi), seguita poi da Aryna Sabalenka (attuale numero 1 del ranking WTA), dalla statunitense Coco Gauff (recentemente vittoriosa al China Open), dalla nostra Jasmine Paolini (nel 2024 finalista in due Slam: Roland Garros e Wimbledon, nonché vincitrice, in coppia con Sara Errani, della medaglia d’oro Olimpica a Parigi), da Elena Ribakyna, Jessika Pegula, dalla cinese Zheng e infine dalla Krejcikova (vincitrice dell’ultima edizione di Wimbledon, in cui ha battuto la nostra Paolini).

Nel doppio invece saranno presenti le coppie formate da Kichenok/Ostapenko, Hsieh Su-Wei/Mertens, Sara Errani/Jasmine Paolini (con Jasmine impegnata su due fronti), Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Desirae Krawczyk/Caroline Dolehide, Chan Hao-Ching/Veronika Kudermetova, Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez.

PATRIZIO BRUSASCO

IL TORINESE