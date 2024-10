Carrefour, Grimaldi (AVS): Si paghino i lavoratori attuali per i turni domenicali

“Carrefour annuncia una procedura di licenziamento collettivo nella nostra provincia: 90 esuberi fra i punti vendita di Moncalieri, Nichelino, Collegno, Grugliasco e Burolo. Significa in ogni ipermecato il 10% della forza lavoro in meno. Il paradosso? L’azienda lamenta carenza di organico nelle giornate di sabato e domenica, tutto perché non ha accolto la proposta dei sindacati di pagare chi vuole lavorare di domenica o aumentare le ore settimanali ai dipendenti con contratto part-time che lo chiedevano. Invece di incentivare all’esodo, l’azienda investa quelle risorse sui turni domenicali” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che sulla vicenda ha pronta un’interrogazione.

