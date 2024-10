Rosso Barbera 2024

Martedì 22/10/2024 presso Ais Piemonte

in via Modena 23 a Torino è stata presentata

la rassegna RossoBarbera 2024.

Subito alcune informazioni pratiche:

RossoBarbera

Castello di Costigliole d’Asti, 1 – 4 Novembre

Orari:

• Venerdì 1 Novembre: 18:30 – 22:30

• Sabato 2 Novembre: 11:00 – 20:00

• Domenica 3 Novembre: 11:00 – 20:00

• Lunedì 4 Novembre: 10:00 – 18:00

INGRESSO euro 25.00 (compreso di calice e tasca)

fino al 28 ottobre in prevendita sul sito www.rossobarbera.it euro 20,00

Ingresso convenzionato per associazioni

AIS, ONAV, FISAR, FIS, ANAG, BARBERA&BARBERE (con tessera associativa valida)

Per maggiori informazioni:

Sito: www.rossobarbera.it

Email: info@rossobarbera.it

Per la prima volta ci sarà un pullman DA TORINO prenotando solo con whatsapp 3496479425 oppure con email s.boella@travelangels.it

Alcune premesse doverose sul Vitigno Barbera :

La Barbera è il vitigno più diffuso in Piemonte,

ad oggi occupa il 30% della superficie vitata regionale, con oltre 13.900 ettari coltivati su 20.000 nazionali con produzione annua di circa 22 milioni di bottiglie.

Costigliole d’Asti: La Capitale della Barbera

perché i dati storici e di produzione confermano la centralità di questo luogo:

• Il comune con più superficie vitata a Barbera

Costigliole d’Asti vanta la più ampia superficie coltivata a Barbera a livello mondiale e si riconferma nel 2023 come il comune piemontese con la maggior superficie destinata alla produzione di Barbera d’Asti DOCG con 510,69 ha (ettari) (dati del DISAFA – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino), nel 2023 operavano ben 255 aziende su 567,5 ettari dedicati alla coltivazione della Barbera, un dato che sottolinea l’importanza di questo comune nella produzione di questo vino.

• La prima enoteca pubblica della storia

Costigliole d’Asti nel 1844 nacque qui la Società degli Enofili di Costigliole, denominata Laghenoteca. Questa era una vera e propria biblioteca di vini .

• La prima esportazione internazionale di Barbera

nel 1819 il marchese Filippo Asinari si inventò come export manager vinicolo, inviando due botti di Barbera (insieme a due di Nebbiolo) fino a Rio de Janeiro, segnando così l’inizio della diffusione internazionale del vino piemontese.

• La sede del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

Il castello di Costigliole d’Asti ospita oggi il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, un’importante istituzione che tutela e promuove la denominazione Barbera d’Asti in Italia e nel mondo.

• L’Associazione Produttori di Barbera “Noi di Costigliole”

Con circa 40 aziende aderenti, l’associazione Noi di Costigliole è un punto di riferimento per la promozione e la tutela del vino Barbera, sia a livello locale che internazionale.

• La sottozona del Barbera d’Asti “Nizza”

La zona di produzione del Nizza Docg, riconosciuta nel 2014, si estende attraverso 18 comuni e prende il nome dal Rio Nizza che nasce sulla collina a nord ovest della loc. Valcioccaro ai piedi di Bricco Lù a 280 m s.l.m. Il punto più alto del bacino idrico corrisponde a Bastia di Costigliole a 341 m s.l.m. nel Comune di Costigliole d’Asti. Esso prosegue verso est fino a Nizza Monferrato.

RossoBarbera si distingue come il più grande banco d’assaggio dedicato al vitigno Barbera al Mondo all’interno delle sale del Castello di Costigliole.

Durante l’evento i partecipanti saranno accompagnati dalla competenza dei sommelier dell’AIS Piemonte, delegazione di Asti .

Ogni etichetta esposta avrà un QR code che permetterà di accedere facilmente alla scheda tecnica di ciascun vino .

IL PERCORSO DI DEGUSTAZIONE

200 cantine, 400 vini in degustazione.

RossoBarbera è un viaggio sensoriale attraverso le molteplici espressioni della Barbera nelle storiche sale del Castello di Costigliole d’Asti .

“Sala dei Trofei” con i Produttori di Costigliole “Sala dell’Alcova”con il vino ospite il Lambrusco e con una selezione di Barbere spumantizzate, per poi giungere al banco delle Barbere con maturazione in acciaio e affinamento in bottiglia.

“Sala dei Leoni” con Barbera d’Alba DOC e del Castellinaldo Barbera d’Alba DOC.

“Sala del Consiglio” con le Barbere del Nord Piemonte (Canavese, Pinerolese, Novarese)

e le Barbere del Monferrato, con una sezione speciale dedicata alle produzioni del Monferrato Casalese e del Monleale dei Colli Tortonesi.

“Sala Cinese” con le Barbere d’Italia, un’ulteriore testimonianza della versatilità di questo vitigno.

“Sala degli Specchi” appena restaurata, con la Barbera d’Asti DOCG e il Nizza DOCG.

Infine in “Sala Corino “

la prima edizione di BARBERA FOREVER

Qui ci saranno una selezione esclusiva di etichette iconiche e annate storiche, che raccontano la storia di un vino delle cantine e dei personaggi che l’hanno reso celebre.

Inoltre sempre in questa tre giorni….

BARBERA ACADEMY

La Barbera Academy è la rassegna pensata per appassionati e wine lovers che desiderano avvicinarsi al mondo del vino, e in particolare della Barbera, con un approccio più tecnico e approfondito. Degustazioni guidate, masterclass e incontri tematici si svolgeranno nella splendida sala degustazione ICIF, situata nelle storiche cantine del Castello.

• Venerdì 1 novembre, ore 20.30

Focus sull’annata 2019

Una degustazione alla cieca di 10 vini ci porterà alla scoperta delle peculiarità della Barbera, esplorando come questo vitigno si esprime nelle diverse zone di produzione. L’annata 2019, straordinaria per qualità, ha dato origine a Barbere che coniugano eleganza e finezza, tanto da essere considerate da molti come “un’annata da Oscar”. E questa è solo la prima di una serie di masterclass dedicate alla nostra amata “ROSSA”!

• Sabato 2 novembre, ore 9.00

Degustazione tecnica per i Degustatori AlS Piemonte

Condotta da Luca Giordana, Relatore AlS, questa sessione offre ai degustatori l’opportunità di esaminare 40 campioni provenienti da diverse regioni e paesi: Australia, Grecia, Slovenia, Campania, Lazio, Calabria, Sardegna, Colli Bolognesi, Piacentino, fino a giungere al Piemonte, la terra d’elezione della Barbera.

• Sabato 2 novembre, ore 16.30

Lambrusco & Barbera

Condotta da Guido Invernizzi, questa masterclass esplorerà le affinità tra due autentici campioni di freschezza: il Lambrusco e la Barbera. Quest’anno, RossoBarbera accoglie il Lambrusco come ospite speciale, e lungo il percorso si troverà un banco d’assaggio interamente dedicato a questo vitigno, con la partecipazione di circa 20 produttori.

• Domenica 3 novembre, ore 11.00

La Rossa e le sue Bollicine

Una degustazione dedicata agli spumanti di Barbera, sia metodo Martinotti che metodo Classico. La Barbera spumantizzata rappresenta una piccola nicchia che riserva piacevoli sorprese, tutte da scoprire!

• Domenica 3 novembre, ore 16.00

Dieci Sfumature di Rosso

Un’esclusiva degustazione alla cieca di 10 vini, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso i terroir della Barbera tra Langa, Monferrato e Colli Tortonesi, esplorando diverse annate.

• Lunedì 4 novembre, ore 15.30

Master Class dedicata agli operatori del settore

La Barbera dall’alto al basso Piemonte

Matteo Carosso, Relatore AIS Piemonte, condurrà una degustazione alla cieca di 10 vini, mettendo a confronto le Barbere di due grandi territori piemontesi, rivelando le sfumature uniche che queste diverse aree sanno offrire.

INIZIATIVE di RossoBarbera 2024

• Barbera Gourmet

Le sale del Castello ospiteranno isole gastronomiche con abbinamenti di eccellenze locali: salumi, carne cruda, formaggi, trippa e ravioli. La qualità sarà garantita da artigiani locali.

• Professional Day

Lunedì 4 novembre sarà interamente dedicato agli operatori e ai professionisti del settore, con momenti di networ-king, approfondimenti e il convegno intitolato “Vino: Un futuro come bene di lusso”. (Lunedì 4/11 ore 11:00)

• Pianeta Grappa

Per il terzo anno consecutivo, negli orari di apertura di RossoBarbera, l’aula di cioccolateria ICIF del Castello ospiterà le migliori distillerie d’Italia, con una forte rappresentanza piemontese. Saranno proposti abbinamenti sorprendenti e degustazioni guidate, per far conoscere e celebrare la tradizione del “Distillato Italiano” per eccellenza.

L’ingresso a questa esperienza è incluso nel biglietto di RossoBarbera.

• Dolce e Barbera

Anche quest’anno i visitatori potranno assistere a dimostrazioni, lavorazioni e degustazioni curate dalla FIPGC,

Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

• Cooking World Tour

Dopo il successo dell’edizione 2023, RossoBarbera porta la Barbera nel mondo! Grazie alla collaborazione con la rete degli ex allievi dell’ICIF, i ristoranti di paesi come Giappone, Brasile, Stati Uniti e altri, proporranno piatti abbinati alla Barbera, diffondendo l’eccellenza del vino piemontese a livello internazionale.

• I Ristoranti della Barbera

I ristoranti del territorio accoglieranno i visitatori con menù dedicati, studiati appositamente per esaltare l’abbinamento con la Barbera.

• Visita al Castello

Con l’ultimazione dei recenti restauri, sarà possibile visitare nuove aree del Castello. In occasione dell’evento, queste zone ospiteranno la mostra “Viti immaginarie e altre storie” con le opere di Sergio Brumana, oltre alle possibilità di visitare le storiche cantine del Castello.

OLTRE ROSSO BARBERA

Mercatini e Giro della Rocca

Sabato 2 e domenica 3 novembre, tutto il territorio si animerà con numerose iniziative culturali, storiche e artistiche, arricchendo ulteriormente l’offerta di RossoBarbera.

Dalle 10 del mattino nel borgo di Costigliole, ai piedi del Castello, verrà creato un circuito che includera la visita a musei, edifici storici e case d’arte, con ingresso gratuito.

• Granai del Castello

Mostra “Dare nuova vita” con le sculture di Ann Stefani.

Museo d’Arte Sacra

Chiesa della Confraternita di San Gerolamo.

• Casa Prunotto

Mostra “L’Affiorare dei ricordi” di Francesco Preverino

• Chiesa della Confraternita della Misericordia

Mostra “Costigliole Spirito DiVino” a cura dell’Associazione ArtemisiA – artisti astigiani

• Casa Efisio visita all’edificio storico tutelato dalla soprintendenza delle Belle Arti

• Mercatino di artigianato artistico sabato e domenica, artigiani e hobbisti animeranno le vie della Rocca con mercatini dell’artigianato e dell’arte

Per gli OPERATORI DEL SETTORE :

Vino: un futuro come bene di lusso?

Castello di Costigliole d’Asti,

Lunedì 4 Novembre ore 11:00

Il settore vinicolo sta vivendo una fase di trasformazione senza precedenti. Negli ultimi decenni, il consumo di vino ha registrato una diminuzione costante, soprattutto tra i giovani. A confronto si trovano due generazioni, i Boomers e i Millennials, con approcci differenti e dinamiche di mercato in continua evoluzione, che devono essere comprese per tracciare il futuro di questo settore.

Il convegno “Vino: un futuro come bene di lusso?” approfondirà queste tematiche cruciali. Si discuterà della direzione del mercato del vino in un mondo globalizzato e dominato dai social media: questi strumenti stanno contribuendo a valorizzare la cultura vinicola, o rischiano di soffocarla in un eccesso di informazioni ? Un’altra domanda fondamentale sarà se la filiera del vino – dai produttori ai consumatori – è strutturata per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Saranno affrontati anche temi come l’emergere di nuove regioni vinicole, capaci di competere con le rinomate aree francesi come i Châteaux e i Domaines, e l’evoluzione del vino dealcolato: si tratta di una moda passeggera o di un’opportunità concreta?

Infine, si cercherà di delineare il profilo dei consumatori di vino nel 2024 e di comprendere cosa realmente cercano.

Interventi:

la discussione sarà moderata dal giornalista Marco Trabucco.

Parteciperanno al dibattito:

• Mauro Carosso – Presidente AIS Piemonte

• Mauro Mattei – Fine Wines Specialist, Azienda Ceretto

• Andrea Alciati – Ristorante Guido da Costigliole

• Francesco Palumbo – Restaurant Manager, Relais Sant’ Uffizio

• Pietro Ratti – Produttore

Sarà un’occasione unica per comprendere le sfide e le opportunità del mercato del vino in un’epoca di grandi cambiamenti.



Alla presentazione abbiamo degustato

5 ICONICHE BARBERE di 5 Terroir diversi :

• SCARPA – LA BOGLIONA 2019 ( NIZZA MONFERRATO )

• SCIORIO – BENEFICIO 2019 ( COSTIGLIOLE D’ASTI )

• BRAIDA – BRICCO DELLA BIGOTTA 2019 ( ROCCHETTA TANARO )

• CASCINA CASTLET – PASSUM 2017 ( COSTIGLIOLE D’ASTI )

• VIGNETI MASSA – MONLEALE 2001 ( MONLEALE )

Dopo anche queste Barbere Spumantizzate :

• SANT’ANNA DEI BRICCHETTI – INCANTO PAS DOSE’ febbraio 2024 ( COSTIGLIOLE D’ASTI )

• SANT’ANNA DEI BRICCHETTI – INCANTO METODO CLASSICO – BRUT ROSE’ novembre 2022 ( COSTIGLIOLE D’ASTI )

• BRICCO POGGIO – METODO CLASSICO EXTRA BRUT 2021 ( CASTAGNOLE LANZE )

Una batteria di assaggi davvero entusiasmante e sorprendente ….

JUST BARBERA …… RED PASSION !

Alla prossima.

LUCA GANDIN

IL TORINESE