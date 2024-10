Torino problemi, radar. Assoutenti: le compagnie garantiscano assistenza e rimborsi

Il guasto informatico al sistema operativo della sala radar Enav di Nord Ovest ha causato pesanti disagi negli aeroporti di Torino Caselle, Linate e Malpensa, Orio al Serio e Genova, un disservizio che non cancella tuttavia i diritti dei viaggiatori previsti dalla normativa comunitaria. Lo afferma Assoutenti, commentando la giornata di passione vissuta sul fronte del trasporto aereo.

“Anche in presenza di cause di forza maggiore come può essere un guasto alla sala radar i viaggiatori hanno diritto ad una corretta informazione e alla piena assistenza da parte delle compagnie aeree come previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 – spiega il presidente Gabriele Melluso – in particolare in caso di cancellazione o forte ritardo del volo i vettori devono garantire ai passeggeri in aeroporto pasti e bevande, almeno due chiamate telefoniche e sistemazione in hotel se l’orario di partenza previsto è almeno un giorno dopo l’orario di partenza fissato, o quando il soggiorno diventa necessario, e il trasporto verso gli alberghi”

“Ai passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo deve essere inoltre garantito il rimborso del prezzo del biglietto o un volo alternativo appena possibile o in una data concordata reciprocamente. È esclusa la compensazione pecuniaria trattandosi di cause di forza maggiore non prevedibili – ricorda Melluso – per tali motivi offriamo assistenza legale a tutti i viaggiatori coinvolti nel caos ai fini delle dovute azioni nei confronti delle compagnie aeree che non garantiranno i diritti dei passeggeri”.

Mara Martellotta

IL TORINESE