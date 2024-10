Salis, Giachino:  “Silenzio assordante della Schlein e del PD” 

Prefetto e Parlamento intervengano. L’europarlamentere incita Askatasuna e lotta No Tav

LA TAV è un’opera strategica per l’Europa e per l’Italia come ha votato più volte il Parlamento italiano che ha anche approvato l’accordo con la Francia e il progetto.

Di più dopo il voto contrario del Comune di Torino del 29 ottobre 2018 e la grande risposta SITAV del 10.11.2018 , il 7 agosto 2019 il Senato bocciò la Mozione NoTav dei cinque stelle. Il 12 Novembre 2011 la Legge Finanziaria definì il cantiere di interesse nazionale. Non è pertanto ammissibile che Parlamentari italiani o europei come la Salis o Sindaci con la fascia tricolore manifestino , approvino o incitino alla lotta NOTAV, peraltro subito seguiti da attacchi al cantiere con danni a persone, aziende e cose. Questa lotta e’ costata al Paese la perdita di miliardi di PIL e di migliaia di posti di lavoro e un aumento dei costi dell’opera di 2,5 miliardi.

L’intervento della Signora Salis nella sede di Askatasuna a proporre come modello la lotta dei NoTav deve avere delle risposte chiare e forti di Governo, Prefetto, partiti. Concordo con quanto dichiarato dalla on. Montaruli Stamane ho chiesto al Prefetto di Torino di convocare una riunione con i partiti perché i continui attacchi al cantiere sono intollerabili oltreche’ essere un insulto ai disoccupati e ai senza lavoro. Non si può far finta di niente e bamblinare. I tempi lunghi della realizzazione dell’opera la economia torinese e valsusina li stanno pagando da anni . L’Osservatorio venne istituito dal Governo Berlusconi nel marzo 2006. Il progetto definitivo approvato nel 2015. I lavori dal lato italiano stanno a zero. Se pensiamo che il primo traforo del Frejus venne costruito in soli 13 anni.

Mino GIACHINO SITAV SILAVORO

IL TORINESE