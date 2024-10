Sua Maestà il Bollito, re di Montaldo Torinese

Dal 25 al 27 ottobre 2024 il Comune di Montaldo Torinese propone l’evento “Festa

del Bollito”, un momento di festa e animazione per conoscere le bellezze naturali di

questo piccolo territorio adagiato sulla collina chierese.

Il Comune di Montaldo Torinese ha voluto trasformare la Sagra in Festa per adattarsi

ai tempi che cambiano, come anche suggerito dall’Unione Europea nelle sue linee

guida. Trasformare da sagra in Festa vuol dire fare cultura, creare momenti di

aggregazione, incontrarsi. Sarà un momento di comunità che supera il concetto del

semplice cibo. Lo stare insieme una giornata ponendosi la questione del cambiamento

della società. Per essere protagonisti ora per il domani.

S’inizierà venerdì 25 ottobre alle 21 con la commedia in piemontese “Se perd la

passiensa … camp la cota ‘n sij busson!” presentata dall’Associazione Teatrale

Carmagnolese J’Amis del Teatro; lo spettacolo sarà presso il Circolo Polisportivo

Montaldese in Via Marentino 3 con ingresso libero.

Sabato 26 ottobre alle 15,30 l’Associazione XBacco propone la Caccia al Tesoro, con

una camminata alla scoperta dei sentieri della collina montaldese.

Domenica 27 ottobre alle 9 il Tour guidato di circa 2 ore alla scoperta della storia di

Montaldo; partenza dal Circolo Polisportivo Montaldese. Alle 11 l’inaugurazione alla

presenza delle Autorità.

La cena di sabato 26 e il pranzo di domenica 27 ottobre saranno dedicate al Gran

Bollito Piemontese, piatto tipico montaldese; un momento di convivialità e di

aggregazione. Le prenotazioni sono possibili al n. 345 4973061.

