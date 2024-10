Capri incontra Torino: un connubio di sapori e tradizioni

Una finestra sul mare si apre a Torino: dalla più esclusiva destinazione del Mediterraneo all’antica capitale sabauda, ricca di splendori del passato, arte e cultura.

Ispirato alla tradizione culinaria mediterranea, il Mammà Restaurant una Stella Michelin aprì nel 2013 per accogliere e coinvolgere ospiti e visitatori internazionali nel più rispettoso stile isolano.

Dalla dolce vita caprese all’eleganza e armonia torinese, Mammà approda da SNODO all’interno

delle OGR Torino, unendo tradizione e innovazione in un’esperienza culinaria unica. L’executive Chef Raffaele Amitrano porta in città la sua creativa proposta gourmet, trasformando le ex Officine Grandi Riparazioni in un tempio del gusto. Lo Chef trascrive nella sua carta le emozioni di un’isola, che racchiude nei suoi piatti, offrendo un viaggio sensoriale e gastronomico che coniuga tradizione, innovazione e territorialità piemontese con piglio estetico. Una filosofia semplice e immediata, senza ostentazione.

“La qualità e il rispetto delle materie prime sono al centro della mia cucina. In ogni piatto che creo, c’è una parte della mia storia e della mia famiglia. La mia cucina è un abbraccio ai sapori di una volta, quelli che mi hanno fatto sentire a casa, proprio come quelli di Mammà”, racconta Raffaele Amitrano. Lo Chef con il suo team crea piatti iconici, utilizzando materie prime di altissimo livello, fra cui la tagliatella di seppia con cremoso di nocciola o lo scorfano alla puttanesca con un tocco piemontese.

Anche la carta dei vini offre un’ampia scelta di etichette del territorio campano, piemontese e della vicina Francia.

Ecco il menù Degustazione provato giovedì 17/102024 :

Finger food in piedi con BERLUCCHI

FRANCIACORTA 61 EXTRA BRUT

Baba imbevuto nel Gin mare di formaggio ricotta di limone con acciughe

Bon bon di vitello tonnato (glassa scura tipo oliva con interno la carne)

Capunet alla Genovese con cipolla caramellata

Polpetta melanzane di salsa chiummenzana ( origano, aglio ,pomodoro)

TASTE OF MAMMA’

Tagliatella di seppia con sedano, cremoso di nocciola e limone salato

Lingua frita con salsa verde, purea di sedano rapa e barbabietola

Pasta e patate con ricciola affumicata, polpo e ricci di mare

Scorfano alla puttanesca, telline, scarola maritata e bagna cauda

Stracotto di guancia di vitello all’aglianico,

purèe di patate e topinambur

La Pastiera di Mammà…

Vini selezionati dal nostro sommelier

Alta Langa Oudeis – Enrico Serafino 2019

Greco di Tufo Vigna Cicogna, – B .Ferrara 2023

Aglianico Rue dell’Inchiostro – Nativ 2021

Moscato d’Asti – Saracco 2023

Il prezzo indicativo della cena (esclusi i vini e finger food ) è di 100,00€

Due parole sulla location OGR TORINO e SNODO

Le OGR Torino sono un centro di cultura ed innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech.

Ex officine per la riparazione dei treni nell’Ottocento, e patrimonio archeologico industriale, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq.

Dal 2017 le OGR Cult accolgono i visitatori con mostre d’arte site-specific, grandi concerti e sperimentazione musicale, insieme a momenti di approfondimento e intrattenimento per esplorare la cultura contemporanea in ogni sua sfaccettatura.

Nate nel 2019, le OGR Tech sono tra i più grandi innovation hub d’Italia. Le OGR Torino esplorano la contemporaneità in ogni forma per attivare nuove orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.

Snodo, area food & drink delle OGR: Un luogo versatile, dall’architettura ex industriale e dal gusto cosmopolita, un invito a scoprire, incontrare e assaporare la convivialità. Con l’iconico social table lungo 25 metri, due sale dall’eleganza contemporanea e un cocktail bar dove l’estetica post industriale incontra l’eccellenza del Mixology.

Dalla mitica piazzetta di Capri alle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino, lo chef Raffaele Amitrano è da poco approdato in città dove

ha rilocato il ristorante Mamma Isola di Capri all’interno di Snodo, area ristorazione delle OGR Torino. Sapori e profumi sono quelli del

Mediterraneo con un occhio di riguardo per le eccellenze del Piemonte.

Il menu à la carte è un inno alla Campania .

Quindi ….

SNODO è infatti un’esperienza di tasting all day long: è un viaggio sensoriale che dura tutto il giorno. Un luogo capace di trasformarsi, a seconda delle diverse ore della giornata: dal pranzo all’incontro di lavoro informale,

passando dall’aperitivo open air ed indoor sino al casual o fine dinner.

Le anime di SNODO sono:

P a u s a C a f f è B r e a k f a s t & Drinks

Raccordo di tutta la struttura è la caffetteria centrale di Pausa Caffè. Uno spazio dominato

dall’imponente bancone in legno, per colazioni dolci o salate, un pranzo veloce, aperitivi e cocktail a tema. Spazio per eventi fino a 55 ospiti .

Social Table | All Day long

Il Social Table rappresenta tra tutte, la location più conviviale dell’intera struttura, che si allunga come una banchina ferroviaria nel cuore di Snodo. Un long table di 25 metri in legno massiccio che può ospitare fino a 84 coperti . Uno spazio “condiviso” dove sedersi per mangiare, ma anche lavorare, studiare e creare

connessioni all day long.

Ristoro | Casual Bistrot

Open space contemporaneo, luminoso e rilassante. Un’esperienza culinaria informale, perfetta per la pausa pranzo, che unisce la tradizione piemontese a tocchi di modernità. Un buffet ricco di proposte fredde e piatti del giorno .Capienza 150 ospiti |standing 220.

Mammà Isola di Capri | Fine Dining

Dalla mitica piazzetta di Capri alle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino: lo chef Raffaele Amitrano è da poco approdato in città dove ha portato il “suo” ristorante Mammà Isola di Capri. Capienza fino a 85 posti.

Alla prossima

LUCA GANDIN