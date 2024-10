“Amiamo gli animali ma i divieti vanno rispettati”

Caro direttore,

la maleducazione e l’inciviltá vengono manifestate ogni giorno: regolamenti, ordinanze, cartelli di divieto diventano inutili per i trasgressori seriali. Laddove c’è un divieto c’é sempre chi lo viola. Stavolta siamo nelle aree verdi dinanzi al LIDL di corso Unione Sovietica angolo corso Sebastopoli. Numerosi cartelli indicano il divieto di introdurre cani nelle aree verdi. Cartelli ben visibili e scritti in italiano chiarissimo. Il cane, poverino, non sa leggere quindi non é una levata di scudi contro i cani ma contro i loro proprietari che violano non curandosene e perseverando i divieti. Le foto lo dimostrano eloquentemente. Nessuno gli insegna l’educazione?

Luigi Gagliano

IL TORINESE