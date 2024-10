Pandemie, Canalis (Pd): “il Governo quando aggiorna il piano nazionale?”

Al momento il Ministero della Salute sta ancora aggiornando il Piano Pandemico Nazionale 2021-2023… ma siamo già a fine 2024.

La recente pandemia di COVID-19 ha messo in luce la necessità di adattare velocemente il nostro Servizio Sanitario Nazionale a fenomeni globali ad alta intensità come le pandemie, anche alla luce della previsione di nuove epidemie da parte degli istituti di ricerca internazionali.

In questo contesto, l’aggiornamento del Piano pandemico nazionale e regionale è fondamentale per non trovarsi impreparati, come accaduto drammaticamente nel febbraio 2020, quando la debolezza della sanità territoriale, e in particolare dei SISP- Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Asl, portò ad un intasamento degli ospedali, anche per un numero troppo limitato di posti letto in terapia intensiva. La scarsa sensibilizzazione sull’efficacia dei vaccini generò a sua volta un ritardo nella campagna vaccinale e un esacerbamento delle tensioni sociali, mentre la mancanza di scorte di mascherine e di dispositivi sanitari adatti a fronteggiare le epidemie scatenò un incontrollato aumento dei prezzi ed una carenza dell’offerta ed espose gli operatori a enormi rischi personali. Infine, la confusione e frammentazione della “catena di comando” impedì l’ottimizzazione delle risorse e dei tempi di reazione.

Sono ricordi molto recenti e dolorosi e per questo siamo ancor più basiti dal constatare che, a due anni dalla fine della pandemia di Covid-19 e a ormai due anni dall’insediamento del Governo Meloni, il ministro Schillaci e il Ministero della Salute non hanno ancora ultimato l’aggiornamento del Piano Pandemico Nazionale 2021-2023.

Purtroppo, nel rispondere alla mia interrogazione sul tema, l’assessore regionale Riboldi ha dovuto riconoscere l’assenza di questo documento programmatorio, che dovrebbe fornire le basi tecniche normative/amministrative alla Regione.

Nelle more del nuovo Piano Pandemico Nazionale, la Regione ha prorogato per l’anno 2024 il Piano Panflu 2021-2023, ha aggiornato il sito regionale delle vaccinazioni, sta predisponendo specifiche informative sulle vaccinazioni e promuovendo le vaccinazioni per influenza e Covid. L’assessore ha anche rassicurato sulle scorte di mascherine e dispositivi sanitari e sul miglioramento della catena di comando, ma sono mancati i seguenti fondamentali riferimenti:

L’assessore non ha fatto alcun accenno al potenziamento dei SISP, che sono gli organismi deputati alle attività di prevenzione, controllo, vigilanza, supporto alle amministrazioni locali per la verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici e progetti di edilizia complessa, profilassi delle malattie infettive e vaccinazioni. I SISP hanno una funzione cruciale nel monitoraggio del diffondersi delle epidemie sul territorio, essendo il trait d’union tra i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS) da un lato ed i laboratori che processano i tamponi e l’Assessorato alla Sanità della Regione dall’altro. Il raccordo tra SISP, MMG e PLS è ancora molto frammentario e i SISP sono fortemente sotto organico.

Sul potenziamento dei posti letto ospedalieri in terapia intensiva non sono stati forniti dati precisi sull’utilizzo del finanziamento nazionale dedicato.

Non è stata assunta alcuna iniziativa nei confronti degli Atenei piemontesi per istituire anche nella nostra Regione un corso di studi per formare Assistenti sanitari, figure professionali create con decreto ministeriale n. 69/1997 e deputate specificamente a tamponi, vaccinazioni, assistenza sanitaria, prevenzione ed educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo. Compiti specifici dell’Assistente sanitario sono le vaccinazioni, i tamponi e le indagini epidemiologiche. Negli anni passati i Presidenti piemontesi dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, hanno sollecitato le istituzioni ad attivare corsi di Laurea in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario) Classe L-SNT/4 “Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE”, presso le Università del Piemonte, ma questo appello è tutt’ora inascoltato.

Non è stata promossa alcuna campagna pubblica per sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni per le persone con più di 65 anni o con meno di 12 anni e per le persone fragili, tradendo forse un’implicita compiacenza verso ambienti no vax.

Insomma, siamo molto preoccupati. Non è bastata una tragedia come il Covid per responsabilizzare il Governo Meloni e la Giunta Cirio rispetto al tema della prevenzione, vera “cenerentola” della sanità piemontese e nazionale. Auspichiamo un rapido cambio di passo per recuperare i ritardi accumulati e attuare vere riforme.

Monica CANALIS – consigliera regionale PD

