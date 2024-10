Con Go Wine “Autoctono si nasce”

Lunedì 7 ottobre 2024

Turin Palace Hotel – Via Sacchi, 8 – TORINO

Go Wine ha ripreso l’attività in Hotel a Torino con l’appuntamento interamente dedicato ai vitigni autoctoni italiani.

Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno in città, evento legato al tour di “Autoctono si nasce…” che Go Wine promuove in Italia in autunno.

Presso il Turin Palace Hotel alcune Cantine hanno incontrato direttamente il pubblico mentre altre cantine hanno partecipato presentando

i vini in una speciale Enoteca per valorizzare la biodiversità nel vigneto. In totale erano presenti 58 Cantine .

Come sempre la ricchezza del vigneto italiano, con tante realtà legate per storia e cultura a diversi territori da nord a sud è stata protagonista della serata .

Oltre 65 le varietà rappresentate: un’occasione straordinaria di assaggio anche per il profilo complessivo delle cantine che partecipano.

Le cantine presenti ad incontrare il pubblico :

AI GALLI – Pramaggiore (Ve)

ASSULI – Trapani

CANTINA MARANZANA – Maranzana (At)

CASTELLO DI GABIANO – Gabiano (Al)

CUVAGE – Acqui Terme (Al)

FIORINI – Terre Roveresche (Pu)

CANTINA MOSCONE – Monforte d’Alba (Cn)

I VINI DI EMILIO BULFON – Valeriano (Pn)

L’AUTIN – Bibiana (To)

MANDIROLA – Casasco (Al)

MONTALBERA – Castagnole Monferrato (At)

PASETTI VINI – Francavilla al Mare (Ch)

RICOSSA – Castel Boglione (At)

SAPUTI – Colmurano (Mc)

TENUTA DEL MERIGGIO – Montemiletto (Av)

TENUTA DI PIETRA PORZIA – Frascati (Rm)

TENUTA LA MARCHESA – Novi Ligure (Al)

TENUTA MONTEMAGNO – Montemagno (At)

VICARA – Rosignano Monferrato (Al)

VILLA CAMBIASO – Serra Riccò (Ge)

ZACCAGNINI – Bolognano (Pe)

Le degustazioni in enoteca (in ordine alfabetico per cantina) :

CANTINA DEL MANDROLISAI – Sorgono (Nu)

Mandrolisai Rosso Kent’Annos 2022

CANTINA SANTADI – Santadi (Su)

Vermentino di Sardegna Cala Silente 2023

Cannonau di Sardegna Noras 2021

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2019

CANTINE DEL NOTAIO – Rionero in Vulture (Pz) Basilicata Bianco Igt Il Preliminare 2023

Basilicata Bianco Igt L’Autentica 2022

Aglianico del Vulture La Firma 2017

CANTINE DI DOLIANOVA – Dolianova (Ca)

Nasco di Cagliari Montesicci 2023

Vermentino di Sardegna Prendas 2023

Cannonau di Sardegna Anzenas 2021

CARLIN DE PAOLO – San Damiano d’Asti (At)

Terre Alfieri Arneis 2023

Terre Alfieri Nebbiolo Superiore 2022

Barbera d’Asti Superiore Ad Libitvm 2021

CASA DIVINA PROVVIDENZA – Nettuno (Rm)

Nettuno Bianco Dop 200 Anni 2023

Nettuno Bianco Dop Cacchione 2023

Nettuno Bianco Dop Neroniano 2023

CASCINA CASTLET – Costigliole d’Asti (At)

Barbera d’Asti Superiore Litina 2020

Monferrato Rosso Policalpo 2019

Monferrato Rosso Uceline 2017

CIECK – San Giorgio Canavese (To)

Caluso Spumante San Giorgio 2020

Erbaluce di Caluso Vigna Misobolo 2022

Caluso Passito Alladium 2018

COLTERENZIO – Cornaiano (Bz)

Alto Adige Gewürztraminer Lafóa 2022

Alto Adige Schiava Menzen 2023

Alto Adige Lagrein Riserva Mantsch 2021

CONTI ZECCA – Leverano (Le)

Salento Igp Malvasia Bianca Calavento 2023

Salento Negroamaro Cantalupi 2023

MARISA CUOMO – Furore (Sa)

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2023

Costa d’Amalfi Furore Rosso 2023

DELL’AQUILA – Cirò Marina (Kr)

Cirò Bianco Frandina Macerato 2021

Cirò Rosso Classico Superiore 2018

Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2018

DE TARCZAL – Isera (Tn)

Trentino Pinot Bianco 2023

Trentino Marzemino d’Isera Superiore 2020

FELLINE – Manduria (Ta)

Primitivo di Manduria Felline 2021

Primitivo di Manduria Zinfandel 2019

Salento Sussumaniello Igp Sum 2021

FONTANAVECCHIA – Torrecuso (Bn)

Falanghina del Sannio Dip BjondoRe 2023

Aglianico del Taburno TabaRosso 2020

FRANCONE – Neive (Cn)

Langhe Nascetta 2023

Barbera d’Alba L’Amorosa 2022

Barbaresco Albesani 2020

GULFI – Chiaramonte Gulfi (Rg)

Cerasuolo di Vittoria Classico 2019

Terre Siciliane Igt Nerosanlorè 2018

Terre Siciliane Igt Pinò 2017

IL FEUDUCCIO DI SANTA MARIA D’ORNI – Orsogna (Ch)

Colline Teatine Igt Pecorino Feuduccio 2023

Montepulciano d’Abruzzo Feuduccio 2020

L”ASTEMIA – Barolo (Cn)

Langhe Nascetta 2023

Barbera d’Alba 2023

Langhe Nebbiolo 2022

LA STELLARA – Volpedo (Al)

Derthona Timorasso La Stellara 2022

LES CRETES – Aymavilles (Ao)

Valle d’Aosta Dop Petite Arvine 2023

L’OLIVELLA – Frascati (Rm)

Frascati Superiore Bio Racemo 2023

Lazio Rosso Igt Quaranta/Sessanta 2022

Lazio Rosso Igt Cesanese 2022

MARCHESI DI BAROLO – Barolo (Cn)

Barolo Cannubi 2018

MARENGONI – Ponte dell’Olio (Pc)

Gutturnio Superiore Migliorina 2023

Gutturnio Riserva Farosa 2020

MAURO VINI – Dronero (Cn)

Vino Rosso Drôné 2021 (da uve chatus o nebbiolo di Dronero)

MONTECAPPONE – Jesi (An)

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Ergo 2022

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Classico Utopia 2020

SCUBLA – Premariacco (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2023

Colli Orientali del Friuli Malvasia Lo Speziale 2023

Colli Orientali del Friuli Refosco dal Peduncolo Rosso 2022

STANIG – Prepotto (Ud)

Colli Orientali del Friuli Friulano 2023

Colli Orientali del Friuli Malvasia 2023

Colli Orientali del Friuli Schioppettino di Prepotto 2020

TENUTA LA TENAGLIA – Serralunga di Crea (Al)

Grignolino del Monferrato Casalese 2023

Barbera d’Asti Giorgio Tenaglia 2020

Barbera del Monferrato Superiore 1930 una buona annata 2018

TENUTA SANT’ANTONIO – Mezzane di Sotto (Vr)

Soave Monte di Colognola 2023

Soave Monte di Colognola Vigna Monte Ceriani 2022

Valpolicella Nanfré 2022

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2018

TORREVENTO – Corato (Ba)

Castel del Monte Riserva Vigna Pedale 2017

VAJRA G.D. – Barolo (Cn)

Dolcetto d’Alba Coste & Fossati 2023

Langhe Freisa Kyè 2021

Barolo Albe 2020

VILLA SIMONE – Monte Porzio Catone (Rm)

Lazio Igp Malvasia del Lazio 2023

Lazio Igp Cesanese Rosso 2022

Tra vari assaggi ecco quelli che mi hanno particolarmente colpito:

KELLEREI COLTERENZIO

MANTSCH

LAGREIN RISERVA 2021

Affinamento per 12 mesi in Barrique per un terzo e due terzi in botte grande .

Al naso: pieno ,elegante, sentiri di viola , cannella e vaniglia

In Bocca: completo molto pieno, bella beva e soprattutto grandissima pulizia . selezione da vigne vecchie. sentori di amarena e di frutti di bosco rossi .

TENUTA MONTEMAGNO – Montemagno (At)

Mysterium

Barbera d’Asti Superiore 2019

Vigneti 85 anni, vinificato in acciaio , affinamento di 18 mesi in tonneaux misti, vendemmia semi tardiva

Al naso: fantastico e preciso sentori di Viola e di frutti rossi ,pepe nero e vaniglia

In Bocca: pieno ,elegante, un bel finale LT molto armonico.

FIORINI – Terre Roveresche (Pu)

ROY – Cannaiolo 2021

Una vinificazione senza totale diraspatura

ed un affinamento di 10 mesi in tonneaux

Al naso: molto semplice, immediato

In bocca: pulito, semplice da merenda, ma con una buona beva .

I VINI DI EMILIO BULFON – Valeriano (Pn)

UCELÙT 2022

Vino da dessert ottenuto dal vitigno antoctono UCELUT appartenente alle uve uccelline.

Sui graticci 4 mesi, 10 giorni sulle bucce , 1 mese in fermentazione poi in acciaio al caldo.

Al naso: semplice, poco erbaceo

In bocca : ruspante uva lunghe come sentore e finale fantastico .veramente un bel Passito inusuale.

VAJRA G.D. – Barolo (Cn)

Barolo Albe 2020

Blend di vigneti di Barolo tra 380- 480 mt versanti s/e e s/o

Sulle buccie per 27 gg

23 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia da 50 e 75 ettolitri

Al naso: fantasticamente elegante e vegetale

In Bocca: equilibrato, pulito e con un finale lungo ed armonico

Eccellente professionalità e pazienza dei sommelier presenti in sala.

Molto alto il livello qualitativo dei vini presenti.

Alla prossima.

LUCA GANDIN

IL TORINESE