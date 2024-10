“Troppe buche in città! Non si riesce a fare una mappatura?”

“Buche e voragini stradali sempre più numerose. In via Busca proprio all’inizio imboccando da via Nizza da diversi giorni fa bella mostra di sè un’enorme e pericolosa buca proprio in curva. Ci spostiamo altrove e troviamo altre pericolose buche, in foto una voragine che si é aperta in corso Corsica all’altezza dell’ingresso del Penny market.

Ci si sposta di alcune centinaia di metri in via Paoli incrocio con via Poirino ( foto coi vigili ), in borgo Filadelfia un’altra buca appena segnalata con un cartello dai vigili.

Ma andando in giro per la città il numero di buche ignote al Comune sono innumerevoli, buche non segnalate che spesso causano gravi incidenti e danni agli automezzi i cui conducenti ignari ci vanno a finire dentro. Ma si riesce a fare una seria mappatura da parte del Comune e fare immediati interventi?”. E’ quanto ci scrive il nostro lettore Luigi Gagliano che ci invia le foto pubblicate.

IL TORINESE