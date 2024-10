Spoke 6, incontro sulla tecnologia per le imprese del made in Italy

Oggi 11 ottobre, MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile (www.mics.tech), Partenariato Esteso finanziato dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), e Thales Alenia Space si incontreranno per discutere lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e sviluppo legati all’area tematica dello Spoke 6, dal titolo “La manifattura additiva come fattore dirompente della Twin Transition”.

L’evento, che si terrà presso la sede di Thales Alenia Space, vedrà la partecipazione di Federica Bondioli, Leader dello Spoke 6 di MICS, Paolo Fino, Vice Presidente del PE MICS, e i Project leader dei 12 progetti attivi. L’incontro, organizzato nella sede di Thales Alenia Space partner di MICS, sarà un’ importante occasione di confronto per analizzare i progressi e definire strategie volte a raggiungere l’ambizioso obiettivo di trasformare radicalmente il settore dell’Additive Manufacturing (AM), rendendolo una tecnologia abilitante per le imprese del Made in Italy in vista della twin transition energetica e digitale.

Oltre ai 15 partner, tra cui 9 aziende di rilievo, sono coinvolti più di 170 ricercatori provenienti sia dal mondo accademico che da quello industriale, a testimonianza della natura interdisciplinare e collaborativa del progetto. Tra questi ricercatori, 84 sono nuovi talenti reclutati specificamente per i progetti in corso. Di particolare rilevanza è anche il fatto che il 42% di questi nuovi assunti sia rappresentato da donne, e che il 33% dei ricercatori provenga da sedi nel Sud Italia, un dato che evidenzia l’impegno del progetto nel promuovere inclusione territoriale e lo sviluppo di competenze in tutto il Paese.

