Nitto ATP Finals, al via il countdown

Manca meno di un mese all’inizio del Torneo dei Maestri e anche quest’anno in città cresce la febbre per vedere all’opera gli otto migliori giocatori singolaristi e le otto migliori coppie del mondo. Dopo la certezza matematica della presenza del numero uno al mondo Jannik Sinner, si aggiudica un posto sicuro in doppio anche la coppia italiana Bolelli-Vavassori.

Nell’ultimo atto per la conquista di un posto alle Nitto Atp Finals di Torino, assistiamo a un finale di stagione pazzesco per i colori italiani. Il nostro numero uno, nonostante qualche problema extra-tennistico, procede spedito come un treno e si prepara per i suoi prossimi obiettivi: il trofeo per essere stato il migliore nella corrente stagione (che gli sarà consegnato a Torino durante il torneo); il suo primo successo alle Atp Finals (l’anno scorso perse con un doppio 6-3 in finale contro il sempiterno Djokovic, da poco vincitore del torneo olimpico a Parigi, ma non ancora qualificato per le Atp Finals); il bis a Malaga per la Coppa Davis! Ma se l’altoatesino si era già da molto tempo garantito un posto sicuro nel seeding subalpino, è di pochi giorni la fantastica notizia che vede la presenza certa all’Inalpi Arena della coppia italiana Bolelli-Vavassori (il secondo avrà inoltre l’enorme soddisfazione di giocare il prestigioso torneo in casa!). E, anche se non si svolgeranno nel capoluogo piemontese, vale la pena ricordare che anche le ragazze stanno producendo risultati mirabolanti con Jasmine Paolini, top five e già qualificata in singolare per le imminenti WTA Finals a Riad, e con la coppia Errani-Paolini, vincitrici ad agosto dell’oro olimpico al Roland Garros e ora certamente presenti alle Finals femminili.

Per scaldare ulteriormente l’ambiente e il cuore dei tantissimi appassionati e praticanti – è chiaro che l’effetto Sinner sta creando un momento magico per il tennis italiano – sono intanto iniziate già dallo scorso mese alcune attività di supporto all’evento del 10-17 novembre. Venerdì 13 settembre la piazza di fronte al grattacielo della Regione Piemonte ha infatti ospitato l’evento inaugurale della manifestazione “Tennis in Città 2024”, il quale si sposta in varie location cittadine e serve come percorso di avvicinamento verso le Nitto Atp Finals, coinvolgendo attivamente soprattutto i più giovani che possono così avvicinarsi al tennis cimentandosi in appositi campetti e sotto la guida dei tecnici federali di tennis (Date e luoghi dell’evento: 20-22 settembre, Piazza Castello; 27-29 settembre, piazza San Carlo; 4-6 ottobre, Parco Ruffini; 11-13 ottobre, Parco Peccei; 14-25 ottobre, Centro commerciale Lingotto; 25-27 ottobre, Parco Dora).

“Viviamo un momento incredibile – ha dichiarato il Presidente FITP Angelo Binaghi – perché i successi di Jannik Sinner, degli altri ragazzi della Nazionale e delle nostre ragazze trascinano anche le grandi manifestazioni che sono una vetrina, fanno crescere la passione e aumentare i tesserati. Sono tre le parole chiave del Sistema Italia: sviluppo, inclusione e formazione. La Federazione Italiana Tennis e Padel persegue l’obiettivo di rendere le nostre discipline di racchetta popolari portandole anche nelle piazze, in modo da arricchire l’intelligenza motoria dei nostri giovani. Ciò è possibile grazie al supporto delle istituzioni locali, che ringrazio, e degli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. Come accade ormai da tre anni non saranno solo le Nitto Atp Finals dei campioni: l’appuntamento di Torino coinvolgerà l’intera città facendo vivere a tutti l’atmosfera del grande tennis”.

Organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Torino e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la manifestazione si articola su otto appuntamenti (alcuni già realizzati e altri prossimi), aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento d’oro e di straordinario interesse. “Tennis in Città” offre altresì la possibilità di cimentarsi col tennistavolo (ping pong).

“Il 2024 è un anno storico per lo sport nella nostra città – spiega Domenico Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino -, incredibilmente ricco di grandi eventi internazionali. “Tennis in Città” con le sue tappe nelle diverse location urbane scandirà anche quest’anno il percorso di avvicinamento alla quarta edizione torinese delle Nitto Atp Finals, e, sono sicuro, avvicinerà sempre più persone alla pratica e alla conoscenza di una disciplina sportiva che è sempre più popolare, anche grazie al successo del nostro Sinner e degli altri atleti azzurri”.

Al momento sono già certi di partecipare in singolare a questa prossima edizione delle Nitto Atp Finals il nostro Sinner, lo spagnolo Alcaraz e il tedesco Zverev, mentre a lottare ancora per i restanti cinque posti (cui si aggiunge una riserva) troviamo il russo Medvedev, lo statunitense Fritz, il norvegese Ruud, il russo Rublev, il serbo Djokovic, l’australiano de Minaur e il bulgaro Dimitrov. Per quanto riguarda invece il doppio, sono già qualificate le coppie Arevalo-Pavic, Granollers-Zeballos e i nostri Bolelli-Vavassori, mentre per gli altri cinque posti sarà ancora battaglia aperta.

PATRIZIO BRUSASCO

IL TORINESE