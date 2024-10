La lettrice Danila Rossetti ci segnala che in via Stradella angolo via Breglio si è staccata una parte di semaforo e ci invia queste immagini. Ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto: il pezzo “cadente” è rimasto attaccato a malapena alla struttura e potrebbe rappresentare un pericolo per pedoni e automobilisti.

