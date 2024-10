La Consolata in dialogo con Torino

Al Santuario della Consolata ripartono i dibattiti pubblici sui grandi temi di attualità organizzati dal settimanale cattolico “La Voce e il Tempo” con i responsabili del Santuario. Il ciclo autunnale 2024 si apre lunedì 7 ottobre alle ore 21 sul tema “Giuseppe Allamano, serve ancora annunciare il Vangelo?”. Interverranno monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti e don Giuseppe Tuninetti, storico e delegato arcivescovile per le Cause dei Santi della Diocesi di Torino. Lunedì 4 novembre alle ore 21 la pedagogista Paola Bignardi parlerà sul tema: “Chi ha detto che i giovani non cercano Dio?”. Lunedì 2 dicembre alle 21 Emma Avezzù, magistrato e procuratore dei minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, tratterà il delicato argomento della grande sfida della criminalità minorile. Le serate sono a ingresso libero e moderate dai giornalisti del settimanale diocesano La Voce e il Tempo.

