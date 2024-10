Undicesima fiera di Stupinigi: attenzione all’agricoltura a km. 0, cibo e cultura

In programma domenica 6 ottobre prossimo

Viale Torino si animerà di agricoltura a km. 0, cibo del territorio e cultura domenica 6 ottobre prossimo dalle 10 alle 18 per l’undicesima Fiera di Stupinigi, che coinvolgerà la filiera della farina, agricoltura, cibo e cultura.

L’inaugurazione sarà alle 10.30 al podere San Carlo in viale Torino con l’associazione Stupinigi è ed i rappresentanti del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di Stupinigi, i sindaci dei Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo, ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali e Fondazione Ordine Mauriziano. Saranno presenti le maschere nichelinesi Madama Farina e Monsù Patanè.

Seguiranno le esecuzioni della banda musicale e della Junior Band Giacomo Puccini di Nichelino e del gruppo folkloristico Ogygia della città gemellata con Stupinigi, Victoria (Malta).

‘L’Associazione Stupinigi è’ proporrà un menu a base di prodotti genuini provenienti dalle aziende agricole del Distretto Reale di Stupinigi, podere S.Umberto, Ristorante Sabaudia, caffè Villa Reale, Nichelino e Stupinigi nel piatto, pasta prodotta con la farina della filiera di Stupinigi e il basilico dell’azienda agricola Ponzio di Nichelino, preparata dall’Associazione San Matteo Onlus.

Dalle 10 alle 18 sempre di domenica 6 ottobre si terrà l’Oasi della De.Co, con prodotti di denominazione comunale “Distretto Reale di Stupinigi”, stand di piccoli e medi produttori del territorio, filiere di eccellenza del Piemonte, Campagna Amica, hobbisti, mercatino dell’usato e bancarelle commerciali.

Saranno in esposizione anche macchine agricole e trattori d’epoca a cura dell’Associazione Trattori e Trattoristi Amici Veicoli storici di Murello nel Cuneese. Sarà possibile visitare anche una mostra fotografica collettiva dal titolo “Scatti e emozioni” a cura dell’Associazione Fotoclub 4 click Nichelino, presso l’infopoint di viale Torino 4.

Seguiranno momenti di animazione con le rappresentazioni degli antichi Mestieri a cura del gruppo storico di Alpignano, l’esibizione del gruppo folkloristico Ogygia della città gemellata a Stupinigi, Victoria ( Malta). Non mancheranno laboratori didattici gratuiti presso l’Emporio Panacea di viale Torino 12 e sarà proposto anche un itinerario turistico “Lungo le rotte del Re in carrozza”. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 si potranno godere passeggiate in carrozza nel parco di Stupinigi, alla scoperta dell’ambiente naturale e storico a cura del gruppo Officine della Memoria. Presentando il biglietto della passeggiata in carrozza, sarà possibile visitare la palazzina di Caccia di Stupinigi con tariffa agevolata a 8 euro, fino al 31 ottobre 2024, a cura della Fondazione Ordine Mauriziano.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE