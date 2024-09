Basket, Torino lotta ma esce sconfitta all’esordio stagionale: vince Verona

Torino, domenica 29 settembre 2024 – Un inizio di campionato che lascia un po’ di amaro in bocca per la Reale Mutua Basket Torino di coach Matteo Boniciolli, che all’esordio stagionale riesce a dare filo da torcere a una squadra di altissimo livello come la Tezenis Verona ma senza riuscire a conquistare i due punti al termine della volata finale che ha premiato gli scaligeri. Gli ospiti espugnano il Pala Gianni Asti per 88-96 grazie a due triple decisive di Penna e Pullen, mentre a Torino non bastano 33 punti di Ife Ajayi.

QUINTETTI

Torino: Schina, Severini, Taylor, Ajayi, Seck.

Verona: Penna, Pullen, Udom, Esposito, Cannon

Primi minuti di gioco in equilibrio, con Verona che si affida a Esposito che colpisce sia da fuori che nel pitturato, mentre Torino trova energia da tutto il gruppo, in primis da Ajayi. A metà primo quarto Torino ha il muso avanti (11-10), ma Verona risponde con un parziale firmato da Faggian. Verona chiude quindi in vantaggio la prima frazione sul 14-20.

Nel secondo quarto Torino fatica a reggere il ritmo della Scaligera che si porta sul +10 grazie alle bombe di Pullen. Coach Boniciolli chiama timeout sul 22-32, ma Verona continua a condurre fino alla pausa lunga sul 39-47.

La Reale Mutua rientra in campo con l’atteggiamento che serve per rimanere in partita contro una Tezenis che continua a far valere l’importante tasso tecnico del gruppo di coach Ramagli. Torino riesce per un momento a riportare tutto in equilibrio grazie a Taylor, ma Verona risponde subito e firma un nuovo allungo pesante. All’ultima mini-pausa il punteggio è di 58-70.

Rientra bene in apertura dell’ultima frazione la Reale Mutua, che ancora una volta prova a ricucire lo strappo con Ajayi che va oltre quota 30 punti, ma Verona risponde colpo su colpo e rende difficilissimo il tentativo di rimonta torinese. A due minuti dalla fine però Torino trova finalmente il vantaggio con una tripla di Montano per l’84-83 a meno di due minuti dalla fine. Verona però risponde e nella volata finale trova il nuovo sorpasso con due triple di Penna e Pullen per conquistare i primi due punti in classifica. Vince Verona 88-96.

Reale Mutua Torino – Tezenis Verona 88-96 (14-20, 25-27, 19-23, 30-26)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 33 (6/7, 3/4), Kevion Taylor 18 (6/6, 1/6), Giovanni Severini 11 (3/5, 1/3), Matteo Montano 8 (0/0, 2/7), Matteo Schina 7 (1/1, 1/3), Fadilou Seck 6 (2/2, 0/0), Aristide Landi 3 (0/1, 1/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/1, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/1, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 23 5 + 18 (Kevion Taylor 5) – Assist: 16 (Matteo Schina 7)

Tezenis Verona: Jacob Pullen 19 (1/7, 5/10), Ethan Esposito 17 (4/5, 3/6), Lorenzo Penna 16 (3/6, 2/3), Liam Udom 12 (1/2, 3/4), Jalen Cannon 10 (4/7, 0/0), Mattia Palumbo 9 (1/3, 1/1), Leonardo Faggian 7 (0/1, 2/5), Vittorio Bartoli 6 (3/3, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 28 11 + 17 (Lorenzo Penna 6) – Assist: 17 (Lorenzo Penna 4)

