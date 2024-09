Viaggio Reale. Degustazioni e Masterclass con la Strada dei Vini di Torino

Lunedì 23 settembre 2024, i vini della Strada Reale dei Vini Torinesi sono stati protagonisti di un evento di degustazione alla scoperta dei tesori enologici della Strada.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Strada Reale dei Vini Torinesi, il Consorzio dei Vini del Piemonte e AIS Piemonte, con il patrocinio dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, si è tenuta presso la sede di AIS Piemonte, via Modena 23 a Torino, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 con degustazioni di vini presso i banchi d’assaggio dei produttori e tre diverse masterclass durante l’arco della giornata.

L’evento ha rappresentato un’occasione esclusiva per scoprire e apprezzare le eccellenze vitivinicole della Strada Reale dei Vini Torinesi, i suoi prestigiosi vini e i suggestivi territori attraversati dalla Strada e si colloca all’interno degli eventi di avvicinamento del futuro Salone del Vino di Torino 2025.

Presso la “Sala Barolo” Ais Piemonte si è ascoltato le testimonianze dei produttori e dei professionisti AIS degustando i rinomati vini della Strada Reale e della provincia di Torino presso i banchi d’assaggio.

Presso la “Sala Barbaresco”, si sono tenute tre Masterclass con focus sui vini prodotti nel territorio del torinese:

• Ore 11.00 masterclass sui vini bianchi del territorio

• Ore 15.00 masterclass sui vini rossi del territorio

• Ore 17.30 masterclass su vini spumanti del territorio

Queste sessioni saranno condotte da produttori e relatori AIS, che offriranno un’esperienza approfondita e formativa sui vini locali.

Ecco i vini della Masterclass vini rossi:



Freisa di Chieri Sup. Doc – Vigna Villa della Regina 2018

Balbiano

Vitigno: Freisa 100%.

Terreno: Vigna Villa delle Regina città di Torino.

Coltivazione: Allevamento a Guyot.

Vinificazione: breve maturazione in legno seguita da cemento e successivo

affinamento in bottiglia.

Piemonte Freisa Doc – Finibus Terrae 2018

Terre dei Santi

Vitigno: Freisa 100%.

Terreno: Blend di uve provenienti nord-ovest Astigiano e Chierese.

Coltivazione: Allevamento a Guyot.

Vendemmia manuale.

Vinificazione: Pigiatura soffice e lunga macerazione a 26°

Maturazione prima in legni medio piccoli, poi botte grande.

Canavese Nebbiolo Doc – Maura Nen 2021

Luca Leggero

Vitigno: Nebbiolo (Picotener) 100%.

Terreno: glaciale morenico

(sabbioso con ampio scheletro).

Colline di Villareggia (To).

Coltivazione: Allevamento a Guyot.

Affinamento: 10 mesi in botti di rovere d’Austria da 25 hl e 50 hl e in anfora da 7,5 hl – minimo 12 mesi in bottiglia.

Albugnano Doc – Jubè 2021.

Stefano Rossotto

Vitigno: Nebbiolo 100%.

Terreno: Marne sabbiose calcaree.

Coltivazione: Allevamento a Guyot.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura soffice lunga fermentazione con macerazione intensa,

Affinam : 9 mesi in legno 6 mesi in bottiglia min.

Pinerolese Rosso Doc La Madre 2020

Beltramo

Vitigno: Nebbiolo 100%.

Terreno: argilloso-ghiaioso-sabbioso

resa per ettaro: 60 q.li.

Vinificazione: Fermentazione e macerazione in tini di acciaio per 10 gg. a temperatura controllata 28° – 30° C.

Affinamento : 12 mesi in tonneaux.

Imbottigliamento senza filtrazione.

Pinerolese Barbera Doc – La Bifa d Bosch 2021.

Cantina Dellerba

Vitigno: Barbera 100%.

Terreno: sabbioso co alta mineralità, esposizione sud-ovest,

550 metri s.l.m. .

Allevamento: Guyot.

Vinificazione: delicata pigio-diraspatura con successiva fermentazione e macerazione sulle bucce a temperatura controllata (30°C). Vengono eseguiti 2 volte al giorno dei rimontaggi per favorire l’estrazione dei colori e dei suoi aromi. Affinamento in acciaio fino all’imbottigliamento

Vino Rosso “Le Mute” – 2021 –

Agriforest – G. Bosio

Vitigni: Becuét 60% – Avanà 40%.

Terreno: Morenico del vecchio ghiacciaio della Valsusa, substrato sabbio-ghiaioso con strati di limo-argilla.

Allevamento: a guyot, vigneto a 540 metri s.l.m., produttività 40 q.li/ha.

Vinificazione: Pressatura soffice, 12 gg sulle bucce, stabilizzazione tartarica a freddo, 6 mesi in acciaio, 4 mesi in bottiglia.

Valsusa Doc Becuet – Malliolo 2021

Martina

Vitigni: Becuét 100%

Terreno: Morenico del vecchio ghiacciaio della Valsusa

Allevamento: a guyot.

Vinificazione: Pigiodiraspatura, macerazione lunga con rimontaggi.

Affinamento: 12/15 mesi in botti di rovere, a seguire 8/9 mesi bottiglia.

Pinerolese Doc Ramie – Arcansiel 2020

Giro di Vite

Vitigni: Avanà, avarengo, becuet e chatus, barbera, …

Terreno: Sciolto con alta % di scheletro.

Allevamento: a terrazzamento, vigne basse ad alberello.

Vendemmia: manuale con supporto di monorotaia.

Vinificazione: Fermentazione e maturazione in acciaio

Collina Torinese Doc Cari 2023.

Terre dei Santi

Vitigno: Cari o Pelaverga di Pagno.

Terreno: sabbioso a medio impasto.

Allevamento a Guyot, 4000 ceppi/h a 420 mt

Vinificazione: breve macerazione, pressatura, e avvio del mosto a lenta fermentazione con presa di spuma a temperatura controllata.

Ecco i vini della Masterclass su vini spumanti del territorio :



Erbaluce di Caluso Spumante DOCG – San Giorgio 2020 –

Cieck

Vitigno: Erbaluce 100%.

Terreno: morenico, sciolto, ricchi di scheletro.

Allevamento: A pergola, vigneto di circa 30 anni, 2500 ceppi/h, esposto a sud/est a 320 metri s.l.m.

Vendemmia: manuale a inizio settembre.

Vinificazione: fermentazione del vino base in acciaio, permanenza sui lieviti di 30 mesi, rémuage manuale e altri 6 mesi in bottiglia.

Dosaggio: Brut

Erbaluce di Caluso Spumante DOCG – Incanto 2019

Crosio

Vitigno: Erbaluce 100%.

Terreno: Morenico, ricco di detriti ghiaiosi e sabbia.

Allevamento: A pergola, vigneto di circa 50 anni, 1500 ceppi/h, esposto a sud/est, a 300/350 metri s.l.m.

Vendemmia: manuale a inizio settembre.

Vinificazione: prima fermentazione effettuata in acciaio e affinamento sur lies per 9 mesi. Rifermentazione in bottiglia per affinamento sui

lieviti per 40 mesi.

Dosaggio: Pas dosé

Erbaluce di Caluso Spumante DOCG – Sessanta 2015 –

Tenuta Roletto

Vitigno: Erbaluce 100%.

Terreno: morenico.

Allevamento: A pergola, 1200/1300 ceppi/h, a 370 metri s.l.m.

Vendemmia: manuale a inizio settembre.

Vinificazione: permanenza del vino base per 5 mesi in acciaio, Rifermentazione sui lieviti in bottiglia di 60 mesi.

Dosaggio: Brut

Erbaluce di Caluso Spumante DOCG – Cuvée tradizione 1968 – 2018. Brut

Orsolani

Vitigno: Erbaluce 100%.

Terreno: Morenico, franco sabbioso, posto tra i 300/350 mt. s.l.m.

Allevamento: A pergola, vigneto di circa 50 anni, 2500 ceppi/h,

esposto a sud/est.

Vendemmia: manuale a inizio settembre.

Vinificazione: prima fermentazione effettuata parte in legno e parte in acciaio

Affinamento sui lieviti per 60 mesi.

Spumante Metodo Classico Brut – Cin Cin Nato – 2019

Agriforest – G. Bosio

Vitigno: Baratuciat 100%.

Terreno: Morenico glaciale della bassa Val di Susa, substrato sabbioso-

ghiaioso con rari starti di limo e argilla.

Allevamento: pergola piemontese e spalliera.

Vendemmia: manuale.

Vinificazione: prima fermentazione effettuata in acciaio.

Rifermentazione sui lieviti in bottiglia per 48 mesi.

Spumante Metodo Classico Brut – Eli 84 mesi – 2014

L’Autin

Vitigni: Chardonnay 40%, Pinot Nero 50% e 10% altre uve autoctone.

Terreno: a origine alluvionale e morenica. Il suolo sciolto e ghiaioso.

Vendemmia: manuale a fine agosto/inizio settembre.

Vinificazione: prima fermentazione effettuata in acciaio.

Rifermentazione sui lieviti in bottiglia all’interno delle miniere di talco, ad 1 km di profondità, nelle gallerie dove la temperatura è costante a 10 gradi e l’umidità è al 90%. Permanenza sui lieviti 84 mesi.

Spumante Metodo Classico Brut Rosé – Marchesina 2020

Stefano Rossotto

Vitigno: Freisa 100%.

Terreno: Calcareo-limoso.

Allevamento: A guyot, vigneto di circa 12 anni, 4000 ceppi/h, esposto a sud/ovest, a 400 metri s.l.m.

Vendemmia: manuale a fine agosto/inizio settembre.

Vinificazione: prima fermentazione effettuata in acciaio.

Rifermentazione in bottiglia per affinamento sui lieviti per 36 mesi.

Ecco i vini che mi sono piaciuti ai banchi di assaggio :

Agriforest – G. Bosio

Passito – 2021

Vitigni: Baratuciat

Terreno: Morenico del vecchio ghiacciaio della Valsusa, substrato sabbio-ghiaioso con strati di limo-argilla.

Allevamento: a guyot, vigneto a 540 metri s.l.m., produttività 40 q.li/ha.

Vinificazione: Pressatura soffice, 50/60 gg sulle graticci, stabilizzazione tartarica a 18 gradi

ROBERTO CROSIO

PRIMAVITE

ERBALUCE di Caluso 2022

Terreno: Morenico del ghiacciaio Valsusa, 15% sabbia ,substrato sabbio-ghiaioso con strati di limo-argilla.

Vigneti di 25/35 anni ; 8 gg sulle bucce a grappolo intero

Tappo a vite

Naso : sentori TDN

Bocca: sapido e dritto , pulito e ben amalgamato

GIRO DI VITE

ARCANSIEL

PINEROLESE RAMiE 2020

Vigneti: Pomaretto

Esposizione: sud

terreno: terreno sciolto con alta percentuale di scheletro. Ph terreno attorno a 5

Vitigni bacca nera: Avanà, Chatus, Becuet, Barbera, Doux d’Henry,dolcetto, Lambrusca Vittona, Bonarda, Bonardina, Neretta Cuneese, Gamay, Plassa e Montanera di Perosa.

Vitigni bacca bianca: Malvasia moscata, Liseiret, Blanchet, Moscato bianco

questi vigneti sono delle vere e proprie collezioni di vitigni.

Naso: bellissima eleganza e complessità

Bocca : stessa eleganza e lunghezza del finale

Un ringraziamento al sempre prezioso e professionale servizio dei Sommeiller incontrati nel corso della giornata.

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE