Agricoltura, Grimaldi (AVS): “Lollobrigida propone il caporalato di Stato”

Invece di combattere il sistema che ha ucciso Satnam.

“Dopo gli stage e i tirocini gratuiti e l’alternanza scuola lavoro arriva il caporalato di Stato, con il Servizio Civile Agricolo di Lollobrigida: reclutare giovani dai 18 ai 28 anni e pagarli 507,30 euro al mese, ovvero 3 euro l’ora, per lavorare nei campi. Questa è la proposta di chi ancora non ci ha spiegato cosa farà lo Stato per combattere il sistema che ha assassinato Satnam Singh” – lo dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

