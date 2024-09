Invincibili Cup – Trofeo Grande Torino

120 squadre partecipanti, si cui 23 società professionistiche, 79 italiane, le altre 41 provenienti da 15 diversi Paesi europei. La più lontana il Cska di Mosca, dista 2920 km da Torino. In campo circa 1500 giovani calciatori delle annate 2014 e 2015, più istruttori e dirigenti. Tre impianti sportivi ( Gassino, Settimo e Caselle) con 12 campi da gioco impegnati contemporaneamente, più lo Stadio Olimpico Grande Torino. In calendario 368 partite da 25 minuti l’uno.

240 sono in programma sabato, 128 la domenica. La logistica prevede 1900 persone alloggiate in 32 alberghi, quasi 10 mila pasti, tra pranzi e cene, 15 pullman al giorno impegnati per gli spostamenti.

Sono i numeri della “Invincibili Kup. Coppa Grande Torino”, manifestazione calcistica Internazionale ideata e gestita da BeKings, agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in tornei di calcio giovanili, in collaborazione con Torino FC, ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio, che si giocherà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre.

Tra le società partecipanti spiccano Real Madrid, Manchester City, Benfica, Cska Mosca, Dinamo Zagabria e Nizza. Tra le squadre di serie A Inter, Milan, Fiorentina, Parma, Monza e Como, oltre al Torino che fa da padrone di casa.

Il programma della fase internazionale prevede venerdì 27 settembre torneo amichevole tra le società professioniste (2014 a Caselle e 2015 Pro Eureka). In serata sfilata delle squadre partecipanti all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Sabato 28 fase eliminatoria degli Invincibili Kup Coppa Grande Torino

Domenica 29 settembre fase finale della “Invincibili kup- Coppa Grande Torino”. Le finali e la premiazione di entrambe le categorie saranno ospitate nell’impianto sportivo del Gassino FC.

Mara Martellotta

IL TORINESE