In Piemonte la Giornata del Cuore

In tutte le province piemontesi oltre 500 professionisti sanitari e 600 volontari coinvolti

in screening cardiologici gratuiti, visite, esami, lezioni informative, incontri con specialisti, attività fisiche, dimostrazioni di primo soccorso, laboratori e prove pratiche

Domenica 29 settembre la Mole Antonelliana sarà illuminata di rosso, il colore del cuore,

al pari di una ventina di monumenti e palazzi storici di tutta Italia

Il 29 settembre in Piemonte e in altre 16 Regioni d’Italia si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day, promossa dalla World Heart Federation (WHF) e coordinata in Italia da Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro nazionale della WHF, in collaborazione con Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Progetto Vita e Ircomunità.

Dal 27 al 29 settembre appuntamento in via Roma con Rianima.TO, l’expo delle nuove tecniche e tecnologie elettromedicali per il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la telemedicina e la cura con impianti. In programma incontri formativi ed informativi per studenti del settore, personale ospedaliero, personale dell’emergenza/urgenza sanitaria e cittadini, con laboratori teorici e pratici.

Il 28 e il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore a Torino, in Piazza Castello sarà allestito il Villaggio per il Cuore, con attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari attraverso screening cardiologici gratuiti, visite ed esami elettrocardiografici, incontri con diabetologi, dietologi e nutrizionisti, focus su emergenze infettive e dipendenze da alcol e fumo, dimostrazioni di primo soccorso, misurazioni BMI, attività di counseling, laboratori, lezioni informative, approfondimenti e prove pratiche a cura di professionisti sanitari, specialisti di Aziende Sanitarie, associazioni e volontari.

Da non perdere sabato 28 e domenica 29 settembre l’appuntamento in via Roma con “La Saetta di Torino”: ricordando le gesta di Pietro Mennea verranno allestite 4 corsie di 50 metri, nelle quali ci si potrà cimentare correndo fianco a fianco con gli atleti della Sezione Atletica dei Carabinieri, delle Fiamme Azzurre e delle Fiamme Gialle.

Come da tradizione, non mancherà il coinvolgimento degli studenti delle scuole, che venerdì 27 settembre saranno presenti in via Roma, dove incontreranno i cardiologi e i professionisti sanitari nell’ambito di RianimaTO, e presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, dove prenderanno parte a lezioni di prevenzione cardiovascolare in aula e dimostrazioni pratiche. Il 28 settembre, l’Ospedale Koelliker aprirà il reparto di cardiologia ai cittadini con incontri a tema e valutazioni cardiologiche con ECG . Nell’edizione di quest’anno oltre agli storici partner di Fidas e Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue, saranno presenti a Torino anche i volontari dell’Admo impegnati nel sensibilizzare alla donazione degli organi e la Lilt per la lotta contro i tumori.

Molteplici saranno le attività in sinergia anche ad Alessandria, Asti, Bricherasio, Ceva, Collegno, Cuneo, Domodossola, Grignasco, None, Novara, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Santena, Sizzano, Verbania, Villalvernia e Volpiano. Oltre alle aziende sanitarie e alle associazioni del terzo settore impegnate in ambito sanitario nelle diverse piazze saranno presenti la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria con gli atleti delle fiamme azzurre, l’Arma dei Carabinieri con gli atleti della sezione di atletica, i Vigili del Fuoco e le Forze Armate, con i rispettivi Gruppi Sportivi Militari che presenzieranno con atleti e istruttori. Volontari e istituzioni saranno inoltre impegnati a diffondere la cultura della defibrillazione precoce insegnando in tre mosse come poter salvare una vita con il Progetto Facile Dae.

Il 29 settembre a Torino tutte le attenzioni saranno rivolte alla Heart Run – 1° Memorial Lorenzo Greco, la camminata per far battere i cuori, con partenza alle ore 9,30 in Piazza Castello e arrivo al Villaggio per il Cuore. Un evento speciale organizzato per la prima volta in occasione del World Heart Day allo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita attivo e sano per la prevenzione delle malattie cardiache. Il ricavato di questa camminata aperta a tutti verso un cuore più sano, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto e all’installazione dei defibrillatori nelle scuole e negli impianti sportivi e per assegnare delle borse di studio a favore di studenti universitari delle facoltà di medicina, scienze infermieristiche, scienze motorie e ingegneria biomedica. Alla Heart Run parteciperanno anche gli allievi della Scuola Carabinieri di Torino.

Il 30 settembre chiusura con un grande evento presso l’Ospedale Civile degli infermi di Rivoli con lo speciale Evviva per le scuole organizzato dall’ASLTO3 che vedrà scendere in campo 50 realtà del territorio con tutti i reparti ospedalieri che accoglieranno nel piazzale antistante il Pronto Soccorso oltre 2500 studenti delle scuole limitrofe che potranno anche visitare alcuni reparti interni.

La Giornata Mondiale per il Cuore beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dei Patrocini della Commissione Europea, della Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, del Ministero dell’Interno, Polizia di Stato, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, di Sport e Salute, Inail, Federsanità, FnoMceo, Avis, Fidas, Admo, Lilt, AMAMI, Enit, Anci, Regione Piemonte, Azienda Zero, Camera di Commercio di Torino, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Città Metropolitana Torino, Turismo Torino e Provincia, Città di Torino, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, AO Ospedale Mauriziano, Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, OMCeO Torino, Guardia di Finanza, FMSI, Istituto di Medicina dello Sport di Torino, OPI Torino, Edisu, Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Creata dalla World Heart Federation, la Giornata Mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali cause di morte al mondo che rivendicano 17,9 milioni di vite ogni anno e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenirle e controllarle. Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l’inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l’80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus.

Dal 2024 viene lanciata una campagna sul tema “Use Heart for Action”, sostenendo le persone a prendersi cura del proprio cuore.

USE ♥ FOR ACTION

I temi al centro dell’edizione 2024 della Giornata Mondiale del Cuore saranno tre:

USA IL ❤️ PER MANGIARE MEGLIO

USA IL ❤️ PER ESSERE PIU’ ATTIVO

USA IL ❤️ PER SMETTERE DI FUMARE

IL TORINESE