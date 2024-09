Due ruote, amore mio!

Nel fine settimana torna in “Granda” il “Cuneo Bike Festival”, ospite d’eccezione l’attore Paolo Kessisoglu

Dal 20 al 23 settembre

Cuneo

Filo conduttore del ricco programma il “Tempo” e nuovo gadget ufficiale un “portachiavi” prodotto in tiratura limitata e a chilometro 0 (o quasi) dalla “Tpl Lamiere” di Borgo San Dalmazzo, da consegnarsi agli “stacanovisti”che parteciperanno ad almeno quattro degli eventi programmati. O voi, gente d’ogni età, che traboccate di passione per le due ruote, orsù segnatevi ben bene la data: venerdì 20 settembre, alle ore 14,30, in piazza Galimberti a Cuneo avrà, infatti, luogo il fatidico taglio del nastro della IV edizione del “Cuneo Bike Festival”, ideato e promosso, in contemporanea con la “Settimana Europea della Mobilità”, dalla Città di Cuneo, in collaborazione la locale Confartigianato e “Cônitours – Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo”, nonché grazie al sostegno fondamentale della “Fondazione CRC”.

Piacevole sorpresa di quest’anno, l’ospitata, davvero gradevole per il grande pubblico, dell’attore comico e conduttore televisivo Paolo Kessisoglu che, venerdì 20 (alle 21) salirà sul palco di piazza Galimberti, in dialogo con la giornalista di “Sky Sport” Federica Frola, su “Insieme c’è da fare”. Nel corso della serata, organizzata grazie al contributo e al sostegno dell’azienda “Karhu”, Kessisoglu racconterà infatti al pubblico come la sua “compagna da sempre”, la bicicletta, sia anche strumento di promozione e raccolta fondi per l’Associazione ETS “C’è da fare”, da lui fondata nel 2023 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta.

In apertura di serata, è inoltre previsto, con Davide Lauro ed Emma Mana (presidente e vicepresidente dell’ “asd Fausto Coppi on the Road”) un momento dedicato alla “granfondo ciclistica internazionale” “La Fausto Coppi”,con il via ufficiale delle iscrizioni per la 36^ edizione, in programma domenica 29 giugno 2025.

Per quattro giorni, da venerdì 20 a lunedì 23 settembre (ma in realtà la manifestazione prende già il via giovedì 19 con un interessante programma dedicato alle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, del territorio) gli eventi e le iniziative messe in calendario per il “Cuneo Bike Festival”, ben 27(11 talk, 8 pedalate, 4 proposte per le scuole, 2 eventi istituzionali e 2 spettacoli), sapranno soddisfare di certo tutti i target degli amanti della mobilità a due ruote: dalle famiglie con bambini agli appassionati di “granfondo” ed eventi “gravel”, passando per l’educazione alla sicurezza stradale, via via fino alla creazione in cucina (e perché no?) di barrette energetiche.

Il tutto in una piazza Galimberti che ospiterà il “grande villaggio” del “CNBF 2024” che, esteso su buona parte della piazza, rappresenterà (venerdì 20, dalle 14,30 alle 18 e sabato 21 e domenica 22, dalle 9 alle 18) una grande vetrina a cielo aperto per moltissime realtà anche economiche del territorio, proponendo nel contempo appuntamenti di intrattenimento e attività ludico-educative.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione su “Eventbrite” al link “bit.ly/cbf-24-eventbrite”, mentre il programma dettagliato del “CNBF” è disponibile sul nuovo sito Internet www.cuneobikefestival.it

G.m.

Nelle foto:

– Il logo di “CNBF 2024”

– Paolo Kessisoglu con Silvia Rocchi, co-fondatrice dell’Associazione “C’è da fare”

– Immagine ed. 2023

