Taste Alto Piemonte: alla conquista di Milano

Milano, 16 settembre Milano per la prima volta Taste Alto Piemonte, la più grande manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte a Milano. L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte in collaborazione con AIS Milano, si è svolto presso l’Hotel Westin Palace ed ha offerto d’immergersi nell’eccellenze vitivinicole dell’Alto Piemonte potendo incontrare i produttori e degustare una selezione delle ultime annate delle 10 denominazioni DOC e DOCG: Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane.

Il Piemonte nord-occidentale è frequentato soprattutto dal turismo dei laghi e delle montagne; con questo evento si è riusciti a mettere un accento sulle storiche produzioni vinicole, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino le aziende del territorio .

Dal 1999, il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte promuove e valorizza i vini delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Attraverso la tutela e la diffusione delle denominazioni di origine, il Consorzio sostiene le aziende della regione, che comprendono sia storiche realtà locali sia nuove iniziative, spaziando da grandi produttori a piccole aziende artigianali.

In aggiunta ai banchi d’assaggio, l’evento ha promosso masterclass di approfondimento, intitolati “Excursus Alto Piemonte”, offrirendo un viaggio dettagliato attraverso il territorio e le sue denominazioni, svelando alcune caratteristiche peculiari di questa affascinante zona vitivinicola. Le masterclass sono state condotte da Mauro Carosso, Presidente di AIS Piemonte, e Altai Garin, Sommelier della delegazione AIS Milano .



Masterclass “Excursus Alto Piemonte”

Partiamo dai vitigni: il nebbiolo e la Vespolina. per poi esplorare le sabbie di Lessona, i suoli vulcanici di Gattinara e i porfidi di Boca

1. I Dof Mati Viticultrici – Colline Novaresi Vespolina DOC, “Bona”, 2022

2. Cantina La Smeralda – Colline Novaresi Nebbiolo DOC, 2020

3. Enrico Crola – Colline Novaresi Nebbiolo DOC, “Giulia”, 2020

4. Cantine Garrone – Valli Ossolane Nebbiolo Superiore DOC, “Prunent 10 Brente”, 2020

5. Clerico Massimo – Lessona Riserva DOC, “Vigna Gaja”, 2015

6. Antoniolo – Gattinara Riserva DOCG, “Osso San Grato”, 2019

7. Podere ai Valloni – Boca DOC, “Vigna Cristiana BIO”, 2015

Le storiche denominazioni della collina fluvio glaciale novarese, Fara, Sizzano e Ghemme

8. Boniperti Gilberto – Fara DOC, “Barton”,2021

9. Cantina Comero di Cominoli Paolo – Sizzano DOC, 2020

10. Platinetti Guido – Ghemme DOCG, “Vigna Ronco al Maso”, 2020

11. Vigneti Costacurta – Ghemme DOCG, 2020

12. loppa – Ghemme DOCG, “Santa Fe”, 2018

13. Torraccia del Piantavigna – Ghemme DOCG, “Vigna Pelizzane”, 2017

Degustazione tutta alla cieca dov’è è stato possibile “giocare” e sviluppare le proprie conoscenze dei vini.

Il viaggio è stato condotto in maniera magistrale dai due sommelier sopra citati facendo perdere la cognizione del tempo agli astanti pur mantenendo altissimo il coinvolgimento tecnico e passionale.

Qualità media e pulizia dei vini elevatissima .

Davvero una bella serata.

Bravi !!!

Ecco alcuni vini assaggiati ai banchi che mi sono particolarmente piaciuti:

CANTINE GARRONE

PRUNENT

DIECIBRENTE 2020

VALLI OSSOLANE

NEBBIOLO SUPERIORE

Terreni argillosi nella parte alta e terreno subacido scheletro e sabbia , disgrego glaciale, vigna di 90 anni ,versante ovest , vinificato in acciaio poi 24 mesi di botte francese da 2600

Naso: fantastico, erbaceo, erba mentolata

Bocca: complessa, persistente LT , sentori di Roccia ,Vino di Montagna, sentori di menta fresca, bell’equilibrio nel finale .

Fantastico! Grazie Marco !

CARLONE DAVIDE

BOCA 2020

Da cloni autoctoni veramente rari di Nebbiolo, 85% Nebbiolo 15% Vespolina

Versante Sud-Ovest ,400-460 mt

Vigne 0,5 ettari 50 anni; 2 ettari 15 anni

Terreno ricco di porfidi che donano un suolo acido e sterile

15 gg sulle bucce, vinificato in acciaio, 34 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere di Slavonia. Affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.

Naso: fantastico Roccia sangue, mentolato leggero, erbe officinali ,viola e menta

Bocca: pulito ,bellissimo finale armonico e persistente che ricorda un vino di terreno acido.

Grazie Michela e Davide !

LE PIANE

MIMMO 2020

80% Nebbiolo 15% croatina 5% vespolina

24 mesi di botte grande di Slavonia da 5000 e 8000

Naso: sentori d’amarena e piccoli frutti rossi , sentori di timo , erbe balsamiche e note di sottobosco

Bocca: è croccante, minerale con tannino setoso.

LE PIANE

VINO ROSSO 2021

le vigne migliori di Croatina ( circa 100 anni )

Vinificato in acciaio poi 12 mesi di tonneaux e 12 mesi di botte di Slavonia di varie dimensioni

Naso: profumi di frutti rossi maturi, note di spezie ed erbe officinali con un finale minerale

Bocca: Aromi di bacche scure, ciliegia, tabacco e frutto maturo con pienezza sapida. Finale molto elegante e piacevole.

Grazie Christoph !

ANTONIOTTI ODILIO

BRAMATERRA 2020

Vigne di 40 anni e metri 400/450, terreni porfirici di origine vulcanica

24 giorni sulle bucce, vinificato in tini vetrificati sotto terra che mantengono una temperatura di 15 gradi, 34 mesi botti francesi di Allier da 1000 e 2500

Naso: pulito con sentori molto ben identificabili

Bocca: grandissima eleganza e un finale che conserva durezza per un fantastico long time , balsamico e frutta di sottobosco.

Grazie Odilio e Mattia !

ANTONIOLO

SAN FRANCESCO

GATTINARA

RISERVA 2019

Gattinara da Vigne di Spanna al 100%

Terreni porfirici ,di origine vulcanica con meno ferro, vinificato in acciaio, poi 18 mesi tonneaux poi 18 mesi di botte grande e poi 12 mesi di bottiglia

Naso: profumo fruttato e speziato, con sentori di frutti rossi, pietra focaia, rosa e vaniglia

Bocca: fresco, balsamico ed elegante che conserva un formidabile timbro minerale vulcanico

Grazie ad Elio Camperi per le sempre precise indicazioni !

PIETRO CASSINA

BRAMATERRA LEO 2018

Nebbiolo 80%, Vespolina 10%, Croatina 5%, Uva rara 5%. Affinamento per 5 anni botti di rovere svizzero.

Naso: Violetta e frutti rossi maturasono con una componente vegetale ( peperone)

Bocca: pulizia fantastica, mineralità che fa da cornice al corredo aromatico. Il tannino è molto armonico ,acidità ben presente, così come la sapidità. Ritorni vegetali ,balsamici, leggermente dolci tipi della botte usata .

Grazie Pietro !

PODERI AI VALLONI

GRATUS 2018

Vigne di 35 anni, terreni di origine vulcanica porfidi di colore rosso violaceo

85% Nebbiolo, 15% Vespolina , 8 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio, 12 mesi in botte di rovere di Slovenia da 2500

Naso: sentore di lampone e pepe tipiche della vespolina

Bocca: equilibrio ed eleganza dominano con un bel finale persistente . Bella beva .

Grazie Anna !

TENUTE SELLA

LESSONA 2019

Terreno di formazione di glaciale e morenica del Monte Rosa( sabbie marine di colore giallo aranciato)

Vigneti oltre 55 anni , mt 300 ,

85% Nebbiolo 15% Vespolina, 20 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio , 24 mesi di botte di Slavonia da 2500

naso: fantastico equilibrio, con sentori terziari ben definiti

bocca: eleganza e persistenza di note balsamiche ,di frutti rossi e di sottobosco

Grazie per la simpatica chiacchierata a Gioachino Sella !

DOF MATI

BONA

VESPOLINA 2021

Omaggio a Bona di Savoia ( Regina dello Scacchiere)

terreni calcareo argillosi, vigne 1999 ,vinificato in acciaio per 18 mesi

Naso: profumi intensi, fresca e morbida con note speziate di pepe al fondo erbaceo.

Bocca: pulito ,armonico, bella beva con forte persistenza di Pepe nel finale.

Grazie Sara !

Perfetta organizzazione Ais Milano ( tutti Sommeiller gentili e sorridenti) ,bella location funzionale e vicino alla stazione .

Alla prossima.

LUCA GANDIN

IL TORINESE