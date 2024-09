Lundo Dora Napoli, arrestato spacciatore

La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Torino un cittadino marocchino di 23 anni gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il turno serale, i poliziotti del Comm.to di P.S. Centro in servizio di Volante, perlustrando l’area di Lungo Dora Napoli, notavano, all’intersezione con via Mondovì, un giovane già conosciuto risalire dalla sponda del fiume ed allontanarsi in direzione del ponte Carpanini.

I poliziotti scendevano lungo la sponda del fiume e iniziavano a seguire i movimenti del 23enne, finché non lo vedevano avvicinarsi alla struttura della passerella pedonale dopo essersi arrampicato.

I poliziotti immediatamente fermavano il soggetto, che alla loro vista cercava di disfarsi di quanto aveva appena preso, ma non ci riusciva. A suo carico, venivano sequestrati 3 panetti e mezzo di hashish, per un peso complessivo di 350 grammi.

L’uomo, che tra l’altro risulta avere a proprio carico due sentenze divenute irrevocabili per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto.

IL TORINESE