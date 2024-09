Tanti eventi per il Barbera d’Asti Wine Festival

Dal 6 all’8 settembre, sotto la direzione artistica di Luciano Ferraro, vicedirettore di Corriere della Sera, si è tenuto un ricco palinsesto di incontri tematici con importanti ospiti del mondo del vino e del cinema, della letteratura, dell’arte e dell’imprenditoria, moderati dalle firme di Corriere della Sera Luciano Ferraro, Roberta Scorranese, Isidoro Trovato.

Il Barbera D’Asti Wine Festival

e’ continuato dal 9 fino al 15 settembre con masterclass e degustazioni guidate da massimi esperti italiani e internazionali del mondo wine come Robert Camuto, Veronika Crecelius, Gianni Fabrizio, Aldo Fiordelli, Andrea Gori, Othmar Kiem, Jeff Porter, Andrea Radic, Marco Sabellico e approfondimenti sulla Barbera d’Asti e le eccellenze del Monferrato e food experience nel centro storico di Asti e presso lo storico Palazzo del Michelerio, un ex monastero del Cinquecento e presso Palazzo Alfieri ( più di 300 etichette).

Ho partecipato al Talk ed alla Masterclass tenuti da Jeffrey Porter

LA MIA PERSONALE VISIONE DELL’UNIVERSO BARBERA ( Talk )



GIRO DI BARBERA, UNA ESPLORAZIONE INTORNO AL MONDO ( Masterclass )

6 Barbera presenti 3 dal Mondo e 3 piemontesi .

PIZZINI

KING VALLEY 2023

N/E VICTORIA ( AUSTRALIA )

Produttori di Barbera dagli anni 60

Vigne ad mt 800, Vinificato in acciaio

16 mesi tonneaux ( 20% nuovo , 80% di vari passaggi)

Naso: fresco lineare, frutta fresca, viola

Bocca: polpa sottile ,frutta fresca, necessita ancora di bottiglia

GAIL

MADHAVAN ( MOON MOUNTAIN DISTRICT)

SONOMA COUNTY 2021

CALIFORNIA USA

103 ettari di Barbera di cui 90% vigne di 50 anni

Terreno vulcanico, fermentazione in legno

12 mesi di botte

Naso: preciso, pulito, non si sente troppo la spezzatura

Bocca: preciso e pulita, ben amalgamato e sentori ben definiti ( già terziari )

HOUNDS TOOTH 2017

CALAVERAS COUNTY

RORICK HERITAGE

OAKVILLE CALIFORNIA USA

Vigne di 100 anni , mt 450 ,1200 bottiglie

Vinificato in acciaio, 12 mesi di tonneaux ( 40% nuovo ,60% di vari passaggi)

43% a grappolo Intero

Naso: pulito, balsamico ed oscuro

Bocca: bell’equilibrio sentori già terziari di polpa tipica di Vigna vecchia ma con una freschezza isicuramente data dal grappolo intero

Molto interessante !!

LA LUNA E IL FALÒ

BARBERA SUPERIORE 2022

VITE COLTE

Selezione di varie vigne top con esposizione diverse , vinificato in acciaio, 12 mesi Barrique ( 33% nuove, resto vari passaggi)

Naso: equilibrio, sentori di burro, pulito tutti i descrittori della Barbera perfetti ( viola, liquirizia e vaniglia)

Bocca: estrema pulizia ,compattezza in bocca e precisione di descrittori tipici della Barbera( sottobosco, liquirizia e vaniglia)

Una super Barbera didattica !

IL BOTOLO

BARBERA SUPERIORE 2020

NIZZA MONFERRATO

Terreni calcarei e argillosi , mt 220 , Mantilera vigne di oltre 30 anni

14 gg sulle bucce,Vinificato in acciaio, poi 6 mesi Barrique e Botti di varie dimensioni

Naso: pulito, con forti sentori di vaniglia , ciliegia marasca e menta

Bocca: pulito e ben amalgamato , ma ancora con troppo sensori di legno .ha necessità di bottiglia.

PICO MACCARIO

TRE ROVERI 2021

NIZZA

MOMBARUZZO( AT)

Terreni alluvionali marini con depositi molto antichi, 20 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio, 12 mesi Botti di varie dimensioni

Naso: sentori di frutta matura e vaniglia, molto pulito e preciso

Bocca: Sorprendente morbidezza e rotondità. Finale lungo e persistente

TRA I VINI DEGUSTATI AI BANCHI

Ecco i miei preferiti ed alcune sorprese…

CARLINdePAOLO

BRICCO DELLA CAPPELLETTA

BARBERA SUPERIORE 2020

SAN DAMIANO D’ASTI

Terreni argillosi, vinificato in acciaio a capello sommerso per 15 gg poi 12 mesi di botti francesi da 1500, mono vitigno

Naso: fantastico equilibrio e sentori terziari . grande balsamicità, eucalipto, pepe nero, spezie, bouquet di fiori rossi, ribes e amarena, cacao

Bocca: pulito ,equilibrato e di grande persistenza nel finale balsamico e di cacao .

CARLINdePAOLO

BRICCO DELLA CAPPELLETTA

TERRE ALFIERI

NEBBIOLO 2017

Terreno argillosi, vinificato in acciaio a cappello sommerso ,sulle bucce per almeno 15 giorni a temperatura di circa 28°. Manolattica in Barrique di rovere francesi. affinamento di 12 mesi in Barrique

Naso: assolutamente fantastico ed equilibrato con note terziarie, di cuoio , liquirizie , note di grafite, pepe nero e noce moscata, rosmarino e piccoli frutti rossi, balsamico, tabacco, viola .

Bocca: mantiene l’eleganza e la pulizia presenti al naso e un pizzico di durezza dovuto all’annata. lieve cacao sul finale. Palato pieno, caloroso e avvolgente, di buona sapidità e freschezza.

CASCINA CASTLET

POLICALPO 2019

MONFERRATO ROSSO

COSTIGLIOLE D’ASTI

POLICALPO è un blend di 60% Barbera e 40% Cabernet Sauvignon , vinificato in acciaio poi

12 mesi barriques dove acquista armonia ed eleganza long time .

Naso: equilibrato ed armonico e di grande complessità

Bocca: Di grande struttura e complessità, mantiene una notevole eleganza dove il legno si sente molto poco. Da accostare a piatti di carne , alla selvaggina e ai formaggi stagionati.

GARESIO

BARBERA D’ASTI 2022

vigneti a Castelnuovo Calcea nel territorio della denominazione Nizza.Fermentazione e macerazione a bassa temperatura a contatto con le bucce per circa 14 giorni . affinamento in botte da 5000 di rovere austriaco per circa 3 mesi.

Naso: pulita, fresca e frutta giovane Ok mi è piaciuto

Bocca: Bella frutta equilibrata ed armonica che mantiene pulizia in bocca ed invita alla beva .

LA MONTAGNETTA

BARBERA P-CIT 2023

ROATTO ( AT )

Vigne di Piovà Massaia, collina Spinej, e Roatto, collina Montagnetta , 250 mt , terreni con argille a medio impasto, 20 gg sulle buccie ,

Vinificato in acciaio

Naso: fruttato con note di erbacee, caramello, lampone

Bocca: pulito equilibrato e preciso con descrittori sottili . Buona persistenza

Questo è l’esempio di come la mano del produttore (Domenico Capello ) fa la differenza!

Alla prossima!

LUCA GANDIN

IL TORINESE