L’Alzheimer e le altre demenze: una sfida da vincere

L’iniziativa del 21 settembre, nella Giornata Mondiale Alzheimer, è organizzata dalla Città di Venaria Reale, nell’ambito del progetto “Comuni amici delle famiglie”, insieme all’AslTo3, il CISSA di Pianezza, la Cooperativa P.G. Frassati e in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, la Pro Loco Altessano Venaria Reale, il Centro per le Famiglie e l’Associazione Alzheimer San Carlo.

L’incontro si terrà presso la biblioteca civica Tancredi, in via Giuseppe Verdi 18 a Venaria Reale, nella sessione mattutina, e in piazza Vittorio Veneto al pomeriggio.

IL TORINESE