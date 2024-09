Nallo (Stati Uniti d’Europa): Il Piemonte pronto a tornare centrale col nucleare?

Interrogazione: Nallo (Stati uniti d’Europa per il Piemonte) sfida la maggioranza

“La recente apertura del Governo nazionale sul ritorno al nucleare, confermata dalle dichiarazioni dei ministri Pichetto Fratin e Urso, pone una domanda cruciale: il Piemonte sarà all’altezza di questa sfida?” – dichiara così in una nota Vittoria Nallo, Consigliera regionale della lista Stati Uniti D’Europa per il Piemonte che ha interrogato la Giunta regionale. – Nallo prosegue: “Grazie alla presenza di aziende leader nell’industria del nucleare, che esportano tecnologia e know-how in tutto il mondo e centri di ricerca all’avanguardia come il Politecnico di Torino, il Piemonte potrebbe diventare un attore chiave nel programma nazionale promosso dal Governo. Come intende la maggioranza valorizzare le competenze scientifiche, tecnologiche e industriali della regione?”. Conclude: “mentre il Governo promette un quadro normativo, la Regione Piemonte è pronta a cogliere questa opportunità o si limiterà a restare a guardare? L’inerzia rischia di far perdere alla nostra regione un ruolo strategico nella ripresa di una tecnologia che già in passato l’ha vista protagonista”.