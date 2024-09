Addio a “Massimo” l’ultimo partigiano quasi centenario

Argante Bocchio, nome di battaglia “Massimo”, presidente onorario

della sezione provinciale novarese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è morto ieri. A novembre avrebbe compiuto 100 anni. Era l’ultimo ex partigiano che aveva partecipato alla Resistenza nel novarese. A 18 anni m nel marzo 1943 organizzo’ uno sciopero nella fabbrica tessile in cui lavorava nel Biellese. Fu licenziato e arrestato e qualche mese dopo fini’ nuovamente in carcere per aver promosso un altro sciopero. Liberato l’8 settembre, sali’ in montagna e si uni’ alle formazioni partigiane.

IL TORINESE