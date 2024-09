Sì, il campo largo è proprio un Fronte popolare

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Sì, ammetto di essermi sbagliato. Il futuro “campo largo” è proprio un “Fronte popolare”.

Francamente pensavo che riproporre il 3° Fronte popolare nel nostro paese fosse la solita bufala

patrocinata e proposta dalle tre sinistre italiane – quella radicale e massimalista della Schlein,

quella populista e demagogica dei 5 stelle e quella estremista e fondamentalista del trio

Fratoianni/Bonelli/Salis – dopo quello del 1948 organizzato dai comunisti di Palmiro Togliatti e

quello patrocinato dall’ex comunista Achille Occhetto nel 1994. E invece no, devo prendere

amaramente atto che il campo largo non esiste perchè si tratta, appunto, di un Fronte popolare

che viene costruito e messo a terra per battere il rischio di un fascismo risorgente, la deriva

illiberale, la torsione autoritaria, la negazione delle libertà democratiche e di espressione e tutte le

baggianate che ormai conosciamo quasi a memoria perchè vengono ormai snocciolati tutti i santi

giorni in questi ultimi due anni.

Del resto, è appena sufficiente registrare ciò che dicono quotidianamente i capi dei tre partiti

personali del “campo largo” – Italia Viva, Azione e i 5 stelle – per rendersi conto che non si tratta di

un progetto politico e, men che meno, di governo ma solo e soltanto di una sommatoria di sigle

che si deve unire per battere un nemico giurato e implacabile e che, almeno così pare di capire,

sia pericolosissimo per la conservazione della democrazia e delle libertà nel nostro paese. E

questo perchè il capo di Azione Calenda dice che non farà mai parte del campo largo; il capo dei

5 stelle Conte raccoglie applausi a scena aperta alla Festa dell’Unità quando solennemente

dichiara che non andrà mai con Renzi e il capo di Italia Viva, a sua volta, rincara la dose dicendo

tutti i giorni che se la coalizione di sinistra sarà guidata o condizionata eccessivamente da

Travaglio e dai 5 stelle lui andrà altrove.

Detto questo al mattino o al pomeriggio, alla sera tutti e tre i capi di questi partiti personali

concordano sulla necessità di dar vita al “campo largo” nelle tre regioni che a breve andranno al

voto. E cioè, l’Umbria, l’Emilia Romagna e, soprattutto, la Liguria.

Ora, di fronte a questo concreto e tangibile comportamento politico – inattaccabile perchè

oggettivo – si impongono almeno due riflessioni finali.

Innanzitutto ci troviamo di fronte ad un persin plateale atteggiamento trasformistico dettato

unicamente da ragioni di potere. Nulla a che vedere con la cultura delle alleanze, con la cultura di

governo e, men che meno, con una prospettiva politica condivisa a livello politico, culturale e

programmatico. Appunto, solo e soltanto trasformismo e ipocrisia.

In secondo luogo, e questo è indubbiamente l’aspetto più grave di questo decadimento etico e

culturale, è l’ennesima riduzione della politica ad uno scontro ideologico. Uno scontro ideologico –

violento e senza sconti – che, però, avviene in un contesto dove le ideologie sono ormai

tramontate da alcuni lustri. E questo segna, appunto, la crisi profonda ed oggettiva della politica e

dei suoi strumenti, cioè i partiti o ciò che resta di loro.

Ecco perchè, a fronte di questa doppia regressione politica e culturale, possiamo tranquillamente

dire che ci troviamo di fronte ad un inedito “Fronte popolare” delle sinistre. Un “Fronte popolare”

dove semplicemente la politica è assente perchè l’unico elemento che conta, e che vale, è la

sconfitta del nemico giurato ed ideologico. L’esatto opposto, cioè, di quella democrazia

dell’alternanza frutto di un moderno e credibile bipolarismo che vengono quotidianamente

predicati ma che poi vengono sistematicamente smentiti nella prassi comune dai capi dei partiti

personali e non.

