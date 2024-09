La Giunta regionale al primo giorno di scuola

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico la Giunta regionale sarà presente, mercoledì 11 settembre, in numerosi istituti del Piemonte per portare il saluto della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo:

– il presidente Cirio sarà alle ore 9.30 nella scuola primaria di Mattie (TO), via Roma 4, con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti ed a seguire effettuerà un sopralluogo al ponte sul rio Gerardo crollato a causa delle forti piogge dei giorni scorsi in borgata Combe; alle ore 11.30 sarà a Torino nell’Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani, in via Luserna di Rorà 14 a Torino, insieme al sindaco Stefano Lo Russo, all’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno e al direttore Suraniti;

– il vicepreside

nte Chiorino alle ore 9 nella scuola secondaria di primo grado Boggiani di Mongrando (BI), via Enrico Giovanni 1, alle ore 9.45 nella scuola elementare di Massazza (BI), via Castello 1, e alle ore 11 nel Liceo scientifico Avogadro di Vercelli per l’inaugurazione della nuova area sportiva;

– l’assessore Bongioanni alle ore 8 nella scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Mondovì (CN), via Perotti 2;

– l’assessore Bussalino alle ore 11 nell’Istituto scolastico di Rocchetta Ligure (AL), strada Privata 22;

– l’assessore Chiarelli alle ore 8.30 nel Convitto nazionale Carlo Alberto di Novara, alle ore 9 nel Liceo scientifico statale Antonelli di Novara, alle ore 10.30 nell’I.I.S. Pascal di Romentino (NO);

– l’assessore Gabusi alle ore 7.50 nell’Istituto Comprensivo di Canelli (AT), piazza della Repubblica 3, e alle ore 8.30 nella scuola primaria Eligio e Maria Ferro di Agliano Terme (AT), piazza Roma 8;

– l’assessore Gallo alle ore 8 nel nuovo Polo scolastico di Busca (CN);

– l’assessore Marnati alle ore 9.30 a Momo (NO) nella scuola primaria dell’Istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari, via Marconi 9;

– l’assessore Riboldi alle ore 16 nella scuola interna dell’ospedale Regina Margherita di Torino;

– l’assessore Vignale alle ore 9.30 nella scuola elementare “Cesare Pavese” di La Cassa (TO), alle ore 11 nella scuola per l’infanzia Arcobaleno di Borgata Truc di Miola (TO) e alle ore 12 nella scuola primaria “Riva Rocci” di Almese (TO).

Inoltre, l’assessore Vignale sarà venerdì 13 settembre alle ore 10 nella scuola di Givoletto (TO) e l’assessore Tronzano martedì 17 settembre si recherà alle ore 10 nella scuola secondaria di primo grado Marro di Villar Perosa (TO), via Nazionale 14, e alle ore 12 nell’ITTS Grassi di Torino, via Paolo Veronese 305.

