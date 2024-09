Io, Barolo 2024

Sabato 7 settembre 2024 il tradizionale appuntamento della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, che ha come protagonisti assoluti il Barolo e i suoi produttori, ha fatto ritorno a Roddi : il borgo medievale e l’ imponente castello hanno fatto da cornice all’ undicesima edizione di Io, Barolo .

Dalle 17.00 alle 22.00 34 produttori di Barolo sono stati i protagonisti di una degustazione itinerante da in Piazza Umberto I al giardino del castello, da cui si gode un panorama suggestivo sui vigneti e le colline patrimonio Unesco nel cuore dell’area di produzione del Barolo, dove il pubblico nazionale e internazionale ha avuto l’occasione di assaggiare cru e annate differenti di Barolo e altri vini del territorio.

Dalle 16.00 alle 17.00 si è tenuto anche il salotto-degustazione “Vignaiole in Langa: le artigiane del vino si raccontano“, condotto dal giornalista enogastronomico Danilo Poggio, all’interno del castello medievale appena restaurato, con gli interventi di Sara Vezza, titolare della cantina Sara Vezza e Josetta Saffirio di Monforte d’Alba, e Denise Marrone, titolare della cantina Marrone di La Morra, che hanno raccontato la loro esperienza e presentato in degustazione un vino particolarmente rappresentativo delle loro aziende, non presente nella degustazione principale: Barolo Docg Castelletto “Riserva Millenovecento48” 2017 – Josetta Saffirio e Barolo Docg Bussia 2013 – Agricola Gian Piero Marrone.

Presenti stand gastronomici dei produttori associati alla Strada del Barolo e show cooking a cura della Strada del Riso Piemontese di qualità.

L’evento è stato organizzato dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e con il patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato e della Barolo & Castles Foundation, grazie alla collaborazione di Comune e Pro Loco di Roddi e di Turismo in Langa.

PRODUTTORI DI BAROLO PRESENTI:

ArnaldoRivera , Castiglione Falletto (CN) Boasso Franco , Serralunga d’Alba (CN) Borgogno Francesco , Barolo (CN) Bosco Pierangelo , La Morra (CN) Bric Cenciurio , Barolo (CN) Cadia , Roddi (CN) Casa Baricalino , Novello (CN) Casa E. di Mirafiore & Fontanafredda , Serralunga d’Alba (CN) Cascina Mucci , Roddino (CN) Costa di Bussia – Tenuta Arnulfo , Monforte d’Alba (CN) Diego Morra , Verduno (CN) Dosio Vigneti , La Morra (CN) Franco Conterno , Monforte d’Alba (CN) Fratelli Serio & Battista Borgogno , Barolo (CN) Gigi Rosso , Castiglione Falletto (CN) I Brè , Verduno (CN) La Biòca , Serralunga d’Alba (CN) L”Astemia , Barolo (CN) Le Strette , Novello (CN) Marrone , La Morra (CN) Monchiero F.lli , Castiglione Falletto (CN) Moscone , La Morra (CN) Olivero Mario , Roddi (CN) Podere Gagliassi , Monforte d’Alba (CN) Podere Ruggeri Corsini , Monforte d’Alba (CN) Rizieri , Diano d’Alba (CN) Rocche Costamagna , La Morra (CN) Sara Vezza – Josetta Saffirio , Monforte d’Alba (CN) Tenuta Cucco , Serralunga d’Alba (CN) Vietti , Castiglione Falletto (CN)

BANCO D’ASSAGGIO DEL BAROLO:

Broccardo , Monforte d’Alba (CN) Negretti , La Morra (CN) Poderi Luigi Einaudi , Dogliani (CN) Silvano Bolmida , Monforte d’Alba (CN)

STREET FOOD:

Beppino Occelli , Farigliano (CN) Cascina Boschetto , Stazzano (AL) e Cascina Roveta , Bubbio (AT) Cascina Buschea , Rodello (CN) Fork in Travel , Acqui Terme (AL) Golosalba , Diano d’Alba (CN) L’Ora Giusta – Bistrot in Langa , Roddi (CN) Mosto Ardente , Castellino Tanaro (CN) Roascio Marinella , Ceva (CN) Salumificio Benese , Bene Vagienna (CN) Strada del Riso Piemontese di qualità con Riso Scagliotti , Fontanetto Po (VC)

Ecco alcuni vini che mi sono particolarmente piaciuti:

BRIC CENCIURIO

BAROLO

BAROLO MONROBIOLO DI BUSSIA 2018

Vigna del 1960

Terreno calcareo compatto con presenza di argilla e marne bianche sottili

Vinificato in acciaio poi 24 mesi di botti rovere Slavonia da 1500

Naso : fantastico, elegante , OLD style

Bocca: avvolgente ,elegante con un bellissimo finale old style , frutti di sottobosco

BOSCO PIERANGELO

LA MORRA

BAROLO BOIOLO 2019

Vigna di 25 anni vicino a rocca dell’Annunziata 30 giorni sulle bucce vinificato in acciaio poi 24 mesi botti di rovere francese da 3000

Naso: molto equilibrato ed elegante

Bocca: pulito ,old style fantastico e pienissimo

ancora con margine di miglioramento

BOASSO FRANCO

SERRALUNGA

BAROLO LAZZARITO 2020

Vigna di 15 anni , versante Ovest ,terreno calcare pieno 45 giorni sulle bucce di cui 30 cappello sommerso vinificato in acciaio poi 36 mesi di cui sei mesi in Barrique da 1000 e 30 mesi in botte di rovere di Slavonia da 2500

Naso: assolutamente un’esperienza sensoriale

Bocca: elegante e complesso muta ogni mezz’ora a migliorare con uno stile OLD style pur mantenendo una perfetta identificazione der descrittori

Uno dei miei preferiti della giornata!!

ARNALDO RIVERA

BAROLO 11 COMUNI 2019

Blend dei Baroli degli 11 comuni , vinificato in cemento e poi 26 mesi di botte di rovere di grandi dimensioni e poi di nuovo cemento per assemblare le masse.

Naso: ha bisogno ancora un po’ di Bottiglia ma ben assemblato

Bocca: sempre pulito con molti descrittori precisi old style

VIETTI

CASTIGLIONE FALLETTO

BAROLO CASTIGLIONE 2020

Blend di vigne di 9 comuni ,vinificato in acciaio poi 30 mesi di botte di rovere di Slavonia da 3000 a 6000 poi di nuovo acciaio

Naso: fresco, frutta

Bocca: fresco, elegante, old style, pulito e bel finale equilibrato

JOSETTA SAFFIRIO

MONFORTE

BAROLO CASTELLETTO RISERVA 2017

Vigna del 1948, vinificato in cemento poi 48 mesi di Barrique con tostatura leggera e di diversi passaggi, poi di nuovo cemento

Naso:Pulito ,elegante, vegetale

Bocca: fantasticamente elegante e pulito, conserva descrittori precisi anche nel finale

ROCCHE COSTAMAGNA

LA MORRA

NEBBIOLO ROCCARDO 2022

Vigna La Pisotta 20 anni ,Marne blu e vento , ultima ad essere vendemiata, metri 420, parte alta di Serradenari , 5 giorni sulle bucce poi 10 mesi di botti di rovere di Slavonia da 2200 e 3200

Naso: pulito descrittori di sottobosco ,lampone

Bocca: Pulito ed elegante, mantiene una freschezza in bocca che invita alla beva

Il mio Nebbiolo preferito della giornata !!

ROCCHE COSTAMAGNA

LA MORRA

ROCCHE DELL’ANNUNZIATA RISERVA 2017

42 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio poi 24 mesi in botte di rovere di Slavonia da 2200 e 3200 poi di nuovo acciaio. La parte alta della Vigna ha clone michet con acini piccoli .

Naso: pulito, frutta matura

Bocca: complesso ,fine ed elegante con un finale persistente ed armonico.

RIZIERI

LA MORRA

BAROLO SILIO 2019

Vigna del 1983, mt 300 ,terreno argilloso poco calcareo e poco sabbioso , esposiz S/E , vinificato in acciaio poi 24 mesi di botte di rovere di Slovenia da 2500 poi di nuovo acciaio

Naso: Fresco, pulito

Bocca: pulito, ancora duro ,necessita ancora di bottiglia ma molto ben impostato, con descrittori old style e marasca

MONCHIERO

CASTIGLIONE FALLETTO

BAROLO ROCCHE DI CASTIGLIONE 2020

Versante S/E , vinificato a cappello sommerso e poi botti da 5000 × 24 mesi

Naso: Intenso e balsamico al naso, elegante, fiori appassiti, spezie dolci, note vanigliate, bel frutto.

Bocca: elegante, dotato di buona struttura e trama tannica importante ma ben amalgamata nell’insieme, bel frutto, accenni di legno, lunga la persistenza su sentori di radice di liquirizia.

Uno dei miei preferiti della giornata .

LE STRETTE

NOVELLO

NAS-CËTTA 2023

Vitigno bianco fantastico , vero tesoro da conservare di Langa . In questo caso l’espressione veramente ai massimi livelli. Quattro vigne assemblate . Terreno bianco e compatto

Naso: floreale ed intenso, già presente TDN

Bocca: fantastico equilibrio e pulizia e bellissimi percettori vegetali ed TDN

In questo caso si vede che la mano del produttore fa la differenza.

GIGI ROSSO

MONFORTE

BAROLO BRICCO SAN PIETRO 2019

Marna calcarea, versante sud ovest a Monforte, 50 giorni sulle bucce ,vinificato in acciaio poi 30 mesi di botte di rovere Slavonia e poi di nuovo acciaio

Naso: vegetale e mentolato

Bocca: pieno e persistente con sentori di cioccolato e tabacco tipici old style

Luca Gandin