Giachino: “Anche Lo Russo ammette le difficoltà della sua Amministrazione. Ci ha rimesso Torino”

Caro Direttore,

Ben oltre la metà del suo mandato a quasi tre anni dalla sua elezione, la Giunta di sinistra guidata da Lo Russo non è riuscita a rilanciare Torino e la metà della Città che sta male, secondo la famosa analisi dell'Arcicescovo Nosiglia, sta peggio. Lo ha ammesso lo stesso Sindaco che ha fatto autocritica e ha chiesto ai suoi Assessori di fare di più come sottolinea anche un giornalista competente ma tenero come Luigi la Spina. Lo Russo e il PD hanno anche la responsabilità di aver appoggiato in Europa la assurda decisione di puntare solo sull'auto elettrica . Quella decisione ha già avuto effetti negativi perché le Banche ovviamente si sono raffreddate con le aziende dell'indotto che avrebbero grandi difficoltà a trasformare le proprie lavorazioni.

Ora vediamo la pesante caduta della domanda per le auto elettriche che non siano quelle cinesi . Così come gli interventi finanziati dal PNRR non mi pare stiano dando un sostanziale contributo alla economia torinese . In tutte le classifiche economiche Torino veleggia molto distanziata dalle Città del Nord Est a partire da Bologna.

La mia analisi critica viene confermata da una dura lettera dell’Ing. Luigi Spina già dirigente della Area Metropolitana di Torino che si firma in una durissima lettera a Specchio dei Tempi. In altri tempi e con una Giunta di centro destra la sinistra avrebbe chiesto la convocazione di un Consiglio Cominale aperto o per spingere ” l’ Amministrazione a fare di più o per chiedere il ritorno alle urne per puntare a una nuova Amministrazione che dia una forte SVOLTA che rilanci la nostra bellissima Città , la sua economia e il lavoro.

Mino GIACHINO

IL TORINESE