Zangrillo ringrazia Sangiuliano per il lavoro svolto

Zangrillo ‘Sangiuliano persona di grandi capacità, suo lavoro straordinario’

“ “Desidero esprimere la mia stima e i miei più sinceri ringraziamenti al ministro Sangiuliano per lo straordinario lavoro svolto in questi due anni di valorizzazione del nostro patrimonio culturale italiano. Una persona con grandi capacità e competenze. La sua dolorosa decisione ci priva di un grande valore aggiunto”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.

